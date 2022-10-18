Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене – НБУ

Представители НБУ, включая главу Нацбанка Андрея Пышного, примут участие в рабочих встречах с экспертами миссии. На встречах планируют рассмотреть текущее состояние экономики Украины, макропрогнозы, параметры государственного бюджета на 2023 год и источники покрытия его дефицита.
"Мы настроены на активную работу с экспертами Фонда. Надеемся на плодотворные результаты миссии и определение параметров для начала работы над новой мониторинговой программой с привлечением Совета МВФ, которая станет основой для полноценной программы с Фондом", – цитирует пресс-служба Пышного.
В НБУ ожидают, что новая программа станет важным этапом в отношениях с МВФ и сигналом другим партнерам для расширения международной помощи Украине.
После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через RFI, в марте МВФ выделил Украине первые $1,4 млрд срочной помощи в рамках этого инструмента.
В сентябре украинские власти сообщили, что МВФ утвердил второй транш помощи по этой же программе. 13 октября премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что Украина получила $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования.
Украина сотрудничает с МВФ 30 лет. За это время страна получила по 13 разным программам $37 млрд поддержки от Фонда.