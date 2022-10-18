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Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене – НБУ

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Делегация НБУ обсудит с экспертами миссии МВФ состояние экономики Украины, макропрогнозы и госбюджет на 2023 год
Делегация НБУ обсудит с экспертами миссии МВФ состояние экономики Украины, макропрогнозы и госбюджет на 2023 год
Фото: depositphotos.com

17 октября в Вене начала свою работу миссия МВФ по Украине, которая продлится до 20 октября включительно. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

Представители НБУ, включая главу Нацбанка Андрея Пышного, примут участие в рабочих встречах с экспертами миссии. На встречах планируют рассмотреть текущее состояние экономики Украины, макропрогнозы, параметры государственного бюджета на 2023 год и источники покрытия его дефицита.

"Мы настроены на активную работу с экспертами Фонда. Надеемся на плодотворные результаты миссии и определение параметров для начала работы над новой мониторинговой программой с привлечением Совета МВФ, которая станет основой для полноценной программы с Фондом", – цитирует пресс-служба Пышного. 

В НБУ ожидают, что новая программа станет важным этапом в отношениях с МВФ и сигналом другим партнерам для расширения международной помощи Украине. 

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/pfbid0cnTpK2tcEMzoGGUQ1LX21sQohwitQSvqjm5ACMSj6bkBs5XuRYDKPGSPn1aSS1Yil

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через RFI, в марте МВФ выделил Украине первые $1,4 млрд срочной помощи в рамках этого инструмента.

В сентябре украинские власти сообщили, что МВФ утвердил второй транш помощи по этой же программе. 13 октября премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что Украина получила $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования

Украина сотрудничает с МВФ 30 лет. За это время страна получила по 13 разным программам $37 млрд поддержки от Фонда.

Теги: госбюджет, МВФ, НБУ, экономика, Андрей Пышный, Нацбанк, финансы
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