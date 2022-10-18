Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене – НБУ

Делегация НБУ обсудит с экспертами миссии МВФ состояние экономики Украины, макропрогнозы и госбюджет на 2023 год Фото: depositphotos.com

Представители НБУ, включая главу Нацбанка Андрея Пышного, примут участие в рабочих встречах с экспертами миссии. На встречах планируют рассмотреть текущее состояние экономики Украины, макропрогнозы, параметры государственного бюджета на 2023 год и источники покрытия его дефицита.

"Мы настроены на активную работу с экспертами Фонда. Надеемся на плодотворные результаты миссии и определение параметров для начала работы над новой мониторинговой программой с привлечением Совета МВФ, которая станет основой для полноценной программы с Фондом", – цитирует пресс-служба Пышного.

В НБУ ожидают, что новая программа станет важным этапом в отношениях с МВФ и сигналом другим партнерам для расширения международной помощи Украине.