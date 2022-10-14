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Министра финансов Украины на год избрали председателем совета управляющих Всемирного банка и МВФ

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Марченко о своем избрании: Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ
Марченко о своем избрании: Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ
Фото: Sergii Marchenko / Facebook

Украинский министр финансов Сергей Марченко избран председателем совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда на 2023 год. Об этом он сам сообщил 14 октября в Facebook.

"Такое решение было принято единогласно всеми управляющими странами – членами группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ", – подчеркнул министр.

Марченко отметил, что за 30 лет Украина создала с этими институциями надежные и прозрачные партнерские отношения, и выразил благодарность друзьям и партнерам Украины за доверие.

"Это большая честь – представлять Украину на международной финансовой арене. Новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами – членами Всемирного банка и МВФ", – подытожил он.

https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/pfbid02qEtGvHN6mNqwcDYMARBy3mUSkLv94e1sreHDnoCdVWefLvMfD1PK2aU4JtEbk2tjl

Каждый год Всемирный банк и МВФ выбирают председателя совета управляющих на основе региональной ротации. В 2023 году председательство перейдет в страны – члены Европы и Центральной Азии, пояснили в Минфине.

Среди основных обязанностей: председательство на пленарном заседании ежегодного собрания с участием министров финансов, глав центробанков стран – членов МВФ и Всемирного банка, а также руководства МВФ и Всемирного банка.

В то же время председатель совета управляющих в течение года возглавляет совместный комитет по вознаграждению исполнительных директоров и их заместителей, общий процедурный комитет и процедурный комитет Агентства по многостороннему гарантированию инвестиций.

Контекст:

МВФ и Всемирный банк усиленно помогают Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, пополнить который могут разные страны. Международный валютный фонд создал спецсчет для направления денег стран – доноров Украины.

Всего Всемирный банк мобилизовал почти $13 млрд в качестве экстренного финансирования для Украины. МВФ в марте выделил Украине первые $1,4 млрд срочной помощи, а в октябре Украина получила еще $1,3 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, МВФ, Министерство финансов, Всемирный банк, Сергей Марченко, сотрудничество
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