Министра финансов Украины на год избрали председателем совета управляющих Всемирного банка и МВФ

Марченко о своем избрании: Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ Фото: Sergii Marchenko / Facebook

"Такое решение было принято единогласно всеми управляющими странами – членами группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ", – подчеркнул министр.

Марченко отметил, что за 30 лет Украина создала с этими институциями надежные и прозрачные партнерские отношения, и выразил благодарность друзьям и партнерам Украины за доверие.

"Это большая честь – представлять Украину на международной финансовой арене. Новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами – членами Всемирного банка и МВФ", – подытожил он.

Каждый год Всемирный банк и МВФ выбирают председателя совета управляющих на основе региональной ротации. В 2023 году председательство перейдет в страны – члены Европы и Центральной Азии, пояснили в Минфине.

Среди основных обязанностей: председательство на пленарном заседании ежегодного собрания с участием министров финансов, глав центробанков стран – членов МВФ и Всемирного банка, а также руководства МВФ и Всемирного банка.

В то же время председатель совета управляющих в течение года возглавляет совместный комитет по вознаграждению исполнительных директоров и их заместителей, общий процедурный комитет и процедурный комитет Агентства по многостороннему гарантированию инвестиций.