НБУ анонсировал начало работы миссии МВФ в Украине

Делегация регулятора встретилась с членами миссии на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое проходит в Вашингтоне.
Накануне украинский министр финансов Сергей Марченко был там избран председателем совета управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год. Кроме него, Украину на собрании представляют заместители главы Нацбанка Сергей Николайчук и Юрий Гелетий, а также начальник управления европейской интеграции и международных программ Владимир Кучин.
"Уделили внимание повестке дня совместной работы в Вене, которая состоится уже на следующей неделе", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, речь также шла о "макроэкономических тенденциях, ситуации на внутренних финансовых рынках и развитии долговых привлечений правительства на внутреннем рынке".
13 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о поступлении в Украину от МВФ $1,3 млрд.
После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через RFI, в марте МВФ выделил Украине первые $1,4 млрд срочной помощи в рамках этого инструмента.
В сентябре украинские власти сообщили, что МВФ утвердил второй транш помощи по этой же программе, речь шла о $1,4 млн. Позже в Нацбанке проинформировали, что Украина обратится к МВФ с просьбой о выделении $1,3 млрд срочной помощи.
Украина сотрудничает с МВФ 30 лет. За это время страна получила по 13 разным программам $37 млрд поддержки от Фонда.