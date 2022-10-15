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НБУ анонсировал начало работы миссии МВФ в Украине

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Совместная работа Нацбанка и МВФ продолжится в Вене на следующей неделе, пишет НБУ
Совместная работа Нацбанка и МВФ продолжится в Вене на следующей неделе, пишет НБУ
Фото: Національний банк України / Facebook

Делегация Национального банка в Украине готовит продолжение работы Международного валютного фонда в стране. Об этом пресс-служба НБУ 15 октября сообщила в Facebook.

Делегация регулятора встретилась с членами миссии на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое проходит в Вашингтоне.

Накануне украинский министр финансов Сергей Марченко был там избран председателем совета управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год. Кроме него, Украину на собрании представляют заместители главы Нацбанка Сергей Николайчук и Юрий Гелетий, а также начальник управления европейской интеграции и международных программ Владимир Кучин.

"Уделили внимание повестке дня совместной работы в Вене, которая состоится уже на следующей неделе", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, речь также шла о "макроэкономических тенденциях, ситуации на внутренних финансовых рынках и развитии долговых привлечений правительства на внутреннем рынке".

13 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о поступлении в Украину от МВФ $1,3 млрд.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/pfbid0k3FLWyKqsxa99iTurvoitYew9nHLL7cj29KNJLJzefQ3zPhGVJbr6LqXVNSo3aBnl

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через RFI, в марте МВФ выделил Украине первые $1,4 млрд срочной помощи в рамках этого инструмента.

В сентябре украинские власти сообщили, что МВФ утвердил второй транш помощи по этой же программе, речь шла о $1,4 млн. Позже в Нацбанке проинформировали, что Украина обратится к МВФ с просьбой о выделении $1,3 млрд срочной помощи.

Украина сотрудничает с МВФ 30 лет. За это время страна получила по 13 разным программам $37 млрд поддержки от Фонда.

Теги: США, Украина, МВФ, Австрия, Вена, Всемирный банк, Вашингтон, Сергей Марченко, Юрий Гелетий, Сергей Николайчук
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