НБУ анонсировал начало работы миссии МВФ в Украине

Совместная работа Нацбанка и МВФ продолжится в Вене на следующей неделе, пишет НБУ Фото: Національний банк України / Facebook

Делегация регулятора встретилась с членами миссии на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое проходит в Вашингтоне.

Накануне украинский министр финансов Сергей Марченко был там избран председателем совета управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год. Кроме него, Украину на собрании представляют заместители главы Нацбанка Сергей Николайчук и Юрий Гелетий, а также начальник управления европейской интеграции и международных программ Владимир Кучин.

"Уделили внимание повестке дня совместной работы в Вене, которая состоится уже на следующей неделе", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, речь также шла о "макроэкономических тенденциях, ситуации на внутренних финансовых рынках и развитии долговых привлечений правительства на внутреннем рынке".

13 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о поступлении в Украину от МВФ $1,3 млрд.