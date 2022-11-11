В Украине начала работу онлайн-миссия МВФ

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей по поводу мониторинговой программы с привлечением совета исполнительных директоров МВФ. Диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене (Австрия)", – заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.
Он добавил, что работа миссии будет проходить в онлайн-режиме.
В марте 2022 года МВФ предоставил Украине $1,4 млрд в рамках экстренной помощи. Еще столько же и в таком же режиме Киев получил от МВФ в сентябре.
Сейчас более половины расходов украинского бюджета покрывается за счет грантов и займов от международных партнеров, отмечает "BBC News Україна". Ожидается также, что в следующем году за счет международной финансовой помощи будет покрыто до 38 млрд грн дефицита бюджета.