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В Украине начала работу онлайн-миссия МВФ

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МВФ объявил о старте миссии в Украине
МВФ объявил о старте миссии в Украине
Фото: wikimedia.org

11 ноября начинает работу миссия Международного валютного фонда, от которой ожидают согласования новой программы сотрудничества с Киевом. Об этом говорится в заявлении МВФ, которое есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей по поводу мониторинговой программы с привлечением совета исполнительных директоров МВФ. Диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене (Австрия)", – заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Он добавил, что работа миссии будет проходить в онлайн-режиме.

Контекст:

В марте 2022 года МВФ предоставил Украине $1,4 млрд в рамках экстренной помощи. Еще столько же и в таком же режиме Киев получил от МВФ в сентябре.

Сейчас более половины расходов украинского бюджета покрывается за счет грантов и займов от международных партнеров, отмечает "BBC News Україна". Ожидается также, что в следующем году за счет международной финансовой помощи будет покрыто до 38 млрд грн дефицита бюджета.

Теги: МВФ, миссия, финансовая помощь, сотрудничество, Гэвин Грей
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