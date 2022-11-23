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ЕБРР одобрил предоставление Украине €372 млн на восстановление энергетической инфраструктуры

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ЕБРР работает над тем, чтобы выделить кредитные средства как можно скорее
ЕБРР работает над тем, чтобы выделить кредитные средства как можно скорее
Фото: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) / Facebook

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил пакет финансирования, в рамках которого Украине будет предоставлен кредит в размере €372 млн для поддержки "Укрэнерго" при срочном восстановлении объектов энергетической инфраструктуры, разрушенных во время ракетных обстрелов российскими оккупантами. Об этом 23 ноября сообщается на сайте банка.

Финансовый пакет будет состоять из двух частей. ЕБРР предоставит Украине кредит на сумму $300 млн, из которых до $150 млн будут направлены на закупку оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ в системе электропередачи Украины, а еще $150 млн предоставлены на поддержку структуры капитала. 

Кроме того, $72 млн Украине предоставят Нидерланды для финансирования аварийных работ.

По словам управляющего директора по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, банк работает над тем, чтобы "выделить кредитные средства как можно скорее, так как зимний сезон уже начался, а стабильность энергосистемы страны имеет стратегическое значение".

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо назвала ремонт электросети Украины "неотложным приоритетом для ЕБРР".

"Украинскому народу и бизнесу нужен постоянный доступ к электричеству, чтобы пережить зиму. Благодаря этому важному финансированию мы поможем "Укрэнерго" оперативно провести аварийный ремонт поврежденного оборудования, высоковольтных подстанций и линий электропередач. Это обеспечит непрерывное предоставление жизненно важных услуг по передаче электроэнергии в течение отопительного сезона для украинских домохозяйств, предприятий и сообществ", – заявила она.

https://www.facebook.com/ebrdhq/posts/pfbid0H6oPvPxPWkvYt864mbAAHzzyRUWMUERk2iciFoiRPNa6FAty1svzHQYvJVrzAGRrl

Контекст:

С момента начала полномасштабного вторжения России ЕБРР выделил Украине более €1 млрд и намерен утроить эту цифру к концу 2023 года.

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Например, в результате обстрелов весь Львов остался без света, в Киеве полностью остановлено водоснабжение, в некоторых районах нет электроснабжения, а в области проблемы с электроснабжением, водоснабжением и отоплением. От энергосистемы отключены Пивденноукраинская и Хмельницкая атомные электростанции. 

В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток

Теги: Укрэнерго, ЕБРР, помощь, кредиты, финансы, инфраструктура, восстановление
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