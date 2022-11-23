ЕБРР одобрил предоставление Украине €372 млн на восстановление энергетической инфраструктуры

Финансовый пакет будет состоять из двух частей. ЕБРР предоставит Украине кредит на сумму $300 млн, из которых до $150 млн будут направлены на закупку оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ в системе электропередачи Украины, а еще $150 млн предоставлены на поддержку структуры капитала.
Кроме того, $72 млн Украине предоставят Нидерланды для финансирования аварийных работ.
По словам управляющего директора по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, банк работает над тем, чтобы "выделить кредитные средства как можно скорее, так как зимний сезон уже начался, а стабильность энергосистемы страны имеет стратегическое значение".
Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо назвала ремонт электросети Украины "неотложным приоритетом для ЕБРР".
"Украинскому народу и бизнесу нужен постоянный доступ к электричеству, чтобы пережить зиму. Благодаря этому важному финансированию мы поможем "Укрэнерго" оперативно провести аварийный ремонт поврежденного оборудования, высоковольтных подстанций и линий электропередач. Это обеспечит непрерывное предоставление жизненно важных услуг по передаче электроэнергии в течение отопительного сезона для украинских домохозяйств, предприятий и сообществ", – заявила она.
С момента начала полномасштабного вторжения России ЕБРР выделил Украине более €1 млрд и намерен утроить эту цифру к концу 2023 года.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Например, в результате обстрелов весь Львов остался без света, в Киеве полностью остановлено водоснабжение, в некоторых районах нет электроснабжения, а в области проблемы с электроснабжением, водоснабжением и отоплением. От энергосистемы отключены Пивденноукраинская и Хмельницкая атомные электростанции.
В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток.