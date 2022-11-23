ЕБРР одобрил предоставление Украине €372 млн на восстановление энергетической инфраструктуры

ЕБРР работает над тем, чтобы выделить кредитные средства как можно скорее Фото: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) / Facebook

Финансовый пакет будет состоять из двух частей. ЕБРР предоставит Украине кредит на сумму $300 млн, из которых до $150 млн будут направлены на закупку оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ в системе электропередачи Украины, а еще $150 млн предоставлены на поддержку структуры капитала.

Кроме того, $72 млн Украине предоставят Нидерланды для финансирования аварийных работ.

По словам управляющего директора по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, банк работает над тем, чтобы "выделить кредитные средства как можно скорее, так как зимний сезон уже начался, а стабильность энергосистемы страны имеет стратегическое значение".

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо назвала ремонт электросети Украины "неотложным приоритетом для ЕБРР".

"Украинскому народу и бизнесу нужен постоянный доступ к электричеству, чтобы пережить зиму. Благодаря этому важному финансированию мы поможем "Укрэнерго" оперативно провести аварийный ремонт поврежденного оборудования, высоковольтных подстанций и линий электропередач. Это обеспечит непрерывное предоставление жизненно важных услуг по передаче электроэнергии в течение отопительного сезона для украинских домохозяйств, предприятий и сообществ", – заявила она.