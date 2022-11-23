Банковская система Украины сохраняет стабильность, несмотря на ракетные удары России – НБУ

В Нацбанке заявили, что принимают меры для нормального функционирования банковских учреждений Фото: depositphotos.com

В Нацбанке заявили, что поддерживают постоянную связь с банками и принимают меры для нормального функционирования банковских учреждений. При этом продолжают работать информационные системы НБУ и система электронных платежей (СЭП).

"Банки Украины подключены к СЭП и могут производить платежи клиентов. Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты работают в штатном режиме. Обеспечивается доступ граждан к их средствам, в частности, через работающие банкоматы и кассы банковских отделений. По оперативной информации, сейчас работает более 1,5 тыс. банковских отделений и более 3,8 тыс. банкоматов", – говорится в сообщении.

Кроме того, в НБУ готовы оперативно наполнять банки наличными, если это будет необходимо. Информацию о работающих отделениях и банкоматах можно проверять на сайтах и в соцсетях банков.

"Просим сохранять спокойствие, пользоваться информацией из официальных источников и верить в Вооруженные силы Украины!" – заявили в Нацбанке.