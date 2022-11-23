Банковская система Украины сохраняет стабильность, несмотря на ракетные удары России – НБУ

В Нацбанке заявили, что поддерживают постоянную связь с банками и принимают меры для нормального функционирования банковских учреждений. При этом продолжают работать информационные системы НБУ и система электронных платежей (СЭП).
"Банки Украины подключены к СЭП и могут производить платежи клиентов. Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты работают в штатном режиме. Обеспечивается доступ граждан к их средствам, в частности, через работающие банкоматы и кассы банковских отделений. По оперативной информации, сейчас работает более 1,5 тыс. банковских отделений и более 3,8 тыс. банкоматов", – говорится в сообщении.
Кроме того, в НБУ готовы оперативно наполнять банки наличными, если это будет необходимо. Информацию о работающих отделениях и банкоматах можно проверять на сайтах и в соцсетях банков.
"Просим сохранять спокойствие, пользоваться информацией из официальных источников и верить в Вооруженные силы Украины!" – заявили в Нацбанке.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.
В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Например, в результате обстрелов обесточены Одесса и область, Львов, Киевская и Кировоградская области.
От энергосистемы отключены Пивденноукраинская и Хмельницкая атомные электростанции.
В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток. В компании напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении начинают работать "пункты несокрушимости", где есть электричество, мобильная связь, интернет и вода (их адреса можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua).
Погибшие в результате обстрелов есть в Киеве и Киевской области. В столице, по последним данным, три человека погибли, 11 пострадали.