"Не всегда легкое обсуждение непростых вопросов". Глава НБУ встретился в Харькове с представителями украинских банков

На встрече обсуждали работу финансового сектора во время войны Фото: Андрій Пишний / Facebook

"Символично, что в такой день – День достоинства и свободы – мы встретились именно в Харькове. Этот город придавал нам очень точный контекст и настроение для искреннего, откровенного, не всегда легкого обсуждения непростых вопросов", – написал Пышный.

Он опубликовал фотографию, на которой видно, что во встрече участвовало более 10 представителей коммерческих банков, а также члены правления Нацбанка.

"Сверили часы, обсудив важные вопросы финансового сектора: перспективы согласования программы МВФ, необходимость обеспечить неэмиссионное финансирование бюджета, вопросы развития внутреннего долгового рынка, поддержание бесперебойной работы банковской системы", – сообщил глава Нацбанка.

Он пообещал и дальше вести "основательную совместную системную работу" по каждому из этих вопросов.