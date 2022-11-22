"Не всегда легкое обсуждение непростых вопросов". Глава НБУ встретился в Харькове с представителями украинских банков

8 ноября Пышный также провел встречу в Киеве с топ-менеджерами банков – членами Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI), сообщал он в Facebook.
"Символично, что в такой день – День достоинства и свободы – мы встретились именно в Харькове. Этот город придавал нам очень точный контекст и настроение для искреннего, откровенного, не всегда легкого обсуждения непростых вопросов", – написал Пышный.
Он опубликовал фотографию, на которой видно, что во встрече участвовало более 10 представителей коммерческих банков, а также члены правления Нацбанка.
"Сверили часы, обсудив важные вопросы финансового сектора: перспективы согласования программы МВФ, необходимость обеспечить неэмиссионное финансирование бюджета, вопросы развития внутреннего долгового рынка, поддержание бесперебойной работы банковской системы", – сообщил глава Нацбанка.
Он пообещал и дальше вести "основательную совместную системную работу" по каждому из этих вопросов.
8 ноября Пышный также провел встречу в Киеве с топ-менеджерами банков – членами Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI), сообщал он в Facebook.
По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.
За 10 месяцев 2022 года украинские банки заработали в пять раз меньше, чем за тот же период 2021-го, сообщили в Нацбанке 21 ноября.