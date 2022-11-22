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"Не всегда легкое обсуждение непростых вопросов". Глава НБУ встретился в Харькове с представителями украинских банков

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На встрече обсуждали работу финансового сектора во время войны
На встрече обсуждали работу финансового сектора во время войны
Фото: Андрій Пишний / Facebook

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный 21 ноября провел первую с начала полномасштабной войны офлайн-встречу с украинскими банками, местом которой был выбран Харьков. Об этом глава НБУ рассказал в Facebook.

"Символично, что в такой день – День достоинства и свободы – мы встретились именно в Харькове. Этот город придавал нам очень точный контекст и настроение для искреннего, откровенного, не всегда легкого обсуждения непростых вопросов", – написал Пышный. 

Он опубликовал фотографию, на которой видно, что во встрече участвовало более 10 представителей коммерческих банков, а также члены правления Нацбанка.

"Сверили часы, обсудив важные вопросы финансового сектора: перспективы согласования программы МВФ, необходимость обеспечить неэмиссионное финансирование бюджета, вопросы развития внутреннего долгового рынка, поддержание бесперебойной работы банковской системы", – сообщил глава Нацбанка.

Он пообещал и дальше вести "основательную совместную системную работу" по каждому из этих вопросов. 

https://www.facebook.com/pyshnyy/posts/pfbid0tE1FtVW5e4mwoPVTkqEuHZUD3Nvn2B5sAPUDJTCVbEUTcYeJGTCDYCovh4XmJNA5l

8 ноября Пышный также провел встречу в Киеве с топ-менеджерами банков – членами Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI), сообщал он в Facebook. 

Контекст:

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

За 10 месяцев 2022 года украинские банки заработали в пять раз меньше, чем за тот же период 2021-го, сообщили в Нацбанке 21 ноября. 

Теги: Харьков, НБУ, банки, экономика, Андрей Пышный, Нацбанк, банковская система, финансы
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