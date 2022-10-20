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В НБУ пока не видят предпосылок для возвращения к плавающему курсу гривны

НБУ зафиксировал курс гривны на уровне 36,57 грн за 1$
НБУ зафиксировал курс гривны на уровне 36,57 грн за 1$
Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины пока не видит предпосылок для возвращения к плавающему курсу гривны к иностранным валютам. Об этом на брифинге 20 октября заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, пишет "Интерфакс-Украина".

"Что позволил обеспечить фиксированный курс? Это прежде всего сдерживать рост цен на импортную продукцию, в том числе на энергоносители и товары для обороны и критической инфраструктуры, сырье и оборудование для отечественных производителей. В свою очередь, контролируемые темпы инфляции позволяют предотвратить панику и удержать стабильность банковской системы", – сказал Гелетий.

По его словам, пока назвать примерные сроки отказа от фиксированного курса нельзя, для возврата плавающего курса чистая продажа валюты Нацбанком должна снизиться.

"Кроме того, последние два месяца мы наблюдаем, что среднедневный объем операций между банками без участия Национального банка не достигает даже $40 млн, так что валютный рынок не может сам себя сбалансировать", – сказал замглавы Нацбанка.

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: евро, валюта, НБУ, доллар, курс валют, Нацбанк, война России против Украины, курс доллара, курс гривны, курс евро, Юрий Гелетий
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