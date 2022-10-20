В НБУ пока не видят предпосылок для возвращения к плавающему курсу гривны

"Что позволил обеспечить фиксированный курс? Это прежде всего сдерживать рост цен на импортную продукцию, в том числе на энергоносители и товары для обороны и критической инфраструктуры, сырье и оборудование для отечественных производителей. В свою очередь, контролируемые темпы инфляции позволяют предотвратить панику и удержать стабильность банковской системы", – сказал Гелетий.

По его словам, пока назвать примерные сроки отказа от фиксированного курса нельзя, для возврата плавающего курса чистая продажа валюты Нацбанком должна снизиться.

"Кроме того, последние два месяца мы наблюдаем, что среднедневный объем операций между банками без участия Национального банка не достигает даже $40 млн, так что валютный рынок не может сам себя сбалансировать", – сказал замглавы Нацбанка.