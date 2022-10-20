НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%. В регуляторе считают, что она останется такой, как минимум, до 2024 года

В Нацбанке подчеркнули, что инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой Фото: depositphotos.com

"Учитывая близкую к прогнозу инфляционную динамику и смещенный вверх баланс рисков на горизонте политики, правление Национального банка решило оставить учетную ставку на уровне 25%", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что курсовая стабильность, поддержанная этим уровнем учетной ставки и дополнительными мерами регулятора, и в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционных процессов.

В Нацбанке подчеркнули, что инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой.

"Обновленный прогноз, как и предыдущий, предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25%, по меньшей мере, до второго квартала 2024 года. Национальный банк готов при необходимости повысить ключевую ставку сверх прогноза, а также в дальнейшем будет принимать дополнительные меры для защиты международных резервов и сохранения управляемости инфляционных процессов", – сказано в заявлении регулятора.