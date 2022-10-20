НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%. В регуляторе считают, что она останется такой, как минимум, до 2024 года

"Учитывая близкую к прогнозу инфляционную динамику и смещенный вверх баланс рисков на горизонте политики, правление Национального банка решило оставить учетную ставку на уровне 25%", – говорится в сообщении.
В НБУ отметили, что курсовая стабильность, поддержанная этим уровнем учетной ставки и дополнительными мерами регулятора, и в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционных процессов.
В Нацбанке подчеркнули, что инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой.
"Обновленный прогноз, как и предыдущий, предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25%, по меньшей мере, до второго квартала 2024 года. Национальный банк готов при необходимости повысить ключевую ставку сверх прогноза, а также в дальнейшем будет принимать дополнительные меры для защиты международных резервов и сохранения управляемости инфляционных процессов", – сказано в заявлении регулятора.
Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. Чем выше ставка, тем дороже для банков и для потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их. В результате спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона повышения учетной ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.
3 июня 2022 года Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25%.
В НБУ отмечали, что повышение ставки снизит давление на курс гривны и будет стимулировать потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не в валюте. А также усилит возможности самого Нацбанка по сдерживанию инфляции во время войны.