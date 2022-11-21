За 10 месяцев 2022 года украинские банки заработали в пять раз меньше, чем за тот же период 2021-го – Нацбанк

По данным НБУ, доходы банков выросли на 32% Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

"Платежеспособные банки получили 11 млрд грн чистой прибыли за январь – октябрь 2022 года по сравнению с 58,4 млрд грн чистой прибыли за январь – октябрь 2021 года", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходы банков выросли на 32% и составили 286,9 млрд грн, а расходы – на 73%, до 275,9 млрд грн.

В Нацбанке отметили, что отчисления в резервы выросли в 14,1 раза, до 107 млрд грн.

На 1 ноября, по данным (.xls) регулятора, в Украине действовали 67 банков, 30 из которых – с иностранным капиталом.