ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

За 10 месяцев 2022 года украинские банки заработали в пять раз меньше, чем за тот же период 2021-го – Нацбанк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным НБУ, доходы банков выросли на 32%
По данным НБУ, доходы банков выросли на 32%
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В период с января по октябрь платежеспособные банки Украины получили чистую прибыль в размере 11 млрд грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) проинформировал 21 ноября в Telegrаm.

"Платежеспособные банки получили 11 млрд грн чистой прибыли за январь – октябрь 2022 года по сравнению с 58,4 млрд грн чистой прибыли за январь – октябрь 2021 года", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходы банков выросли на 32% и составили 286,9 млрд грн, а расходы – на 73%, до 275,9 млрд грн.

В Нацбанке отметили, что отчисления в резервы выросли в 14,1 раза, до 107 млрд грн.

На 1 ноября, по данным (.xls) регулятора, в Украине действовали 67 банков, 30 из которых – с иностранным капиталом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НБУ, банки, доходы, прибыль, Нацбанк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
У ДиКаприо новая девушка-супермодель Mirror
У ДиКаприо новая девушка-супермодель – Mirror
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю Mirror
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю – Mirror
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (590317)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (180918)
3
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (66210)
4
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (62196)
5
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота (53589)
6
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (40806)
7
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (37863)
8
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео (35326)
 
 
 
 