В октябре международные резервы Украины выросли на 5,5% – Нацбанк

"По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $25 244,2 млн. В октябре они увеличились на 5,5% благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты национальным банком", – говорится в сообщении.
В Нацбанке отметили, что на ситуацию с резервами влияли операции по управлению государственным долгом (на валютные счета правительства в НБУ поступили почти $4,2 млрд), операции регулятора на межбанковском валютном рынке (чистая продажа валюты Нацбанком более $2 млрд), а также переоценка финансовых инструментов (их стоимость уменьшилась в октябре на $33,2 млн).
"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,2 месяцев текущего импорта, чего достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркнули в НБУ.
В 2021 году международные резервы Украины выросли на $1,8 млрд и составляли $30,9 млрд, сообщали в НБУ.
По состоянию на 1 августа этого года международные резервы Украины составляли $22,385 млрд, на 1 сентября – $25,4 млрд, на 1 октября – $25 млрд.