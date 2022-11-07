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В октябре международные резервы Украины выросли на 5,5% – Нацбанк

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По данным НБУ, на 1 ноября международные резервы Украины составили более $25,2 млрд
По данным НБУ, на 1 ноября международные резервы Украины составили более $25,2 млрд
Фото: pixabay.com

По предварительным данным, в октябре международные резервы Украины выросли на 5,5%, проинформировал 7 ноября Национальный банк Украины.

"По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $25 244,2 млн. В октябре они увеличились на 5,5% благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты национальным банком", – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что на ситуацию с резервами влияли операции по управлению государственным долгом (на валютные счета правительства в НБУ поступили почти $4,2 млрд), операции регулятора на межбанковском валютном рынке (чистая продажа валюты Нацбанком более $2 млрд), а также переоценка финансовых инструментов (их стоимость уменьшилась в октябре на $33,2 млн).

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,2 месяцев текущего импорта, чего достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркнули в НБУ.

Контекст:

В 2021 году международные резервы Украины выросли на $1,8 млрд и составляли $30,9 млрд, сообщали в НБУ.

По состоянию на 1 августа этого года международные резервы Украины составляли $22,385 млрд, на 1 сентября – $25,4 млрд, на 1 октября – $25 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: валюта, НБУ, Нацбанк, золотовалютные резервы
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