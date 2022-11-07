В октябре международные резервы Украины выросли на 5,5% – Нацбанк

По данным НБУ, на 1 ноября международные резервы Украины составили более $25,2 млрд Фото: pixabay.com

"По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $25 244,2 млн. В октябре они увеличились на 5,5% благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты национальным банком", – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что на ситуацию с резервами влияли операции по управлению государственным долгом (на валютные счета правительства в НБУ поступили почти $4,2 млрд), операции регулятора на межбанковском валютном рынке (чистая продажа валюты Нацбанком более $2 млрд), а также переоценка финансовых инструментов (их стоимость уменьшилась в октябре на $33,2 млн).

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,2 месяцев текущего импорта, чего достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркнули в НБУ.