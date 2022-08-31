"Лучше отказаться от банкнот с отверстиями". Нацбанк показал, как выглядят похищенные на оккупированных территориях гривневые купюры, которыми невозможно расплатиться

Гривневые банкноты, которые не было возможности вывезти с оккупированных территорий, были намеренно испорчены (иллюстративное фото) Фото: ua.depositphotos.com

В НБУ объяснили, что банки, испортившие купюры, действовали по всем правилам: в случае невозможности вывезти наличную гривну в безопасное место деньги необходимо привести в "неплатежное состояние".

"Банкноты могут быть повреждены механическим способом (отрезание не менее половины банкноты и ее уничтожение; разрезание пополам или на три части; просверливание в банкноте трех или более отверстий) или специальными растворами или другими красящими веществами с окрашиванием не менее 50% общей площади банкноты", – заявили в Нацбанке.

В августе украинские банки передали в НБУ поступившие им поврежденные банкноты гривны с тремя-четырьмя просверленными отверстиями.

Фото: bank.gov.ua

Как именно они попали на подконтрольную Украине территорию, неизвестно. Но в Нацбанке знают, что впервые в обращение они поступили через терминалы самообслуживания в Одесской области, пишет LIGA.net

Такие купюры нигде не примут как средство платежа. Их появление на руках означает, что эти деньги были похищены оккупантами или мародерами из захваченных банков, сообщил регулятор.

В НБУ предупредили украинцев, что поврежденные банкноты не следует принимать во время наличных расчетов.

"Если во время расчета вам предлагают поврежденную банкноту, лучше отказаться и попросить другую", – советует пресс-служба регулятора.

В НБУ рекомендуют обратиться в полицию, если вы столкнулись с распространителями таких банкнот.

Если же испорченная специальным образом купюра тем или иным образом оказалась в распоряжении человека, его за это не накажут, но рассчитаться ею невозможно. В первом же банковском отделении ее конфискуют, обменять поврежденные банкноты на пригодные для обращения не получится, рассказали LIGA.net в пресс-службе Нацбанка.