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"Лучше отказаться от банкнот с отверстиями". Нацбанк показал, как выглядят похищенные на оккупированных территориях гривневые купюры, которыми невозможно расплатиться

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Гривневые банкноты, которые не было возможности вывезти с оккупированных территорий, были намеренно испорчены (иллюстративное фото)
Гривневые банкноты, которые не было возможности вывезти с оккупированных территорий, были намеренно испорчены (иллюстративное фото)
Фото: ua.depositphotos.com

Национальный банк предупредил, что в наличный оборот на территории Украины могут попасть гривневые банкноты, намеренно поврежденные банками на временно оккупированных территориях. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба НБУ, специальные разъяснения от регулятора обнародовало 30 августа LIGA.net.

В НБУ объяснили, что банки, испортившие купюры, действовали по всем правилам: в случае невозможности вывезти наличную гривну в безопасное место деньги необходимо привести в "неплатежное состояние".

"Банкноты могут быть повреждены механическим способом (отрезание не менее половины банкноты и ее уничтожение; разрезание пополам или на три части; просверливание в банкноте трех или более отверстий) или специальными растворами или другими красящими веществами с окрашиванием не менее 50% общей площади банкноты", – заявили в Нацбанке.

В августе украинские банки передали в НБУ поступившие им поврежденные банкноты гривны с тремя-четырьмя просверленными отверстиями.

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Фото: bank.gov.ua

Как именно они попали на подконтрольную Украине территорию, неизвестно. Но в Нацбанке знают, что впервые в обращение они поступили через терминалы самообслуживания в Одесской области, пишет LIGA.net

Такие купюры нигде не примут как средство платежа. Их появление на руках означает, что эти деньги были похищены оккупантами или мародерами из захваченных банков, сообщил регулятор.

В НБУ предупредили украинцев, что поврежденные банкноты не следует принимать во время наличных расчетов.

"Если во время расчета вам предлагают поврежденную банкноту, лучше отказаться и попросить другую", – советует пресс-служба регулятора.

В НБУ рекомендуют обратиться в полицию, если вы столкнулись с распространителями таких банкнот.

Если же испорченная специальным образом купюра тем или иным образом оказалась в распоряжении человека, его за это не накажут, но рассчитаться ею невозможно. В первом же банковском отделении ее конфискуютобменять поврежденные банкноты на пригодные для обращения не получится, рассказали LIGA.net в пресс-службе Нацбанка.

Контекст:

В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины, банки, офисы и другие учреждения.

После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 31 августа отметил, что на временно оккупированных территориях Украины участились случаи мародерства. Он предупредил злоумышленников о неизбежной ответственности за преступления.

Теги: гривна, НБУ, банки, оккупация, деньги, Нацбанк, страна-агрессор, российская агрессия, банкноты, мародеры, подделка, криминал, российские оккупанты
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