"Лучше отказаться от банкнот с отверстиями". Нацбанк показал, как выглядят похищенные на оккупированных территориях гривневые купюры, которыми невозможно расплатиться

В НБУ объяснили, что банки, испортившие купюры, действовали по всем правилам: в случае невозможности вывезти наличную гривну в безопасное место деньги необходимо привести в "неплатежное состояние".
"Банкноты могут быть повреждены механическим способом (отрезание не менее половины банкноты и ее уничтожение; разрезание пополам или на три части; просверливание в банкноте трех или более отверстий) или специальными растворами или другими красящими веществами с окрашиванием не менее 50% общей площади банкноты", – заявили в Нацбанке.
В августе украинские банки передали в НБУ поступившие им поврежденные банкноты гривны с тремя-четырьмя просверленными отверстиями.
Как именно они попали на подконтрольную Украине территорию, неизвестно. Но в Нацбанке знают, что впервые в обращение они поступили через терминалы самообслуживания в Одесской области, пишет LIGA.net
Такие купюры нигде не примут как средство платежа. Их появление на руках означает, что эти деньги были похищены оккупантами или мародерами из захваченных банков, сообщил регулятор.
В НБУ предупредили украинцев, что поврежденные банкноты не следует принимать во время наличных расчетов.
"Если во время расчета вам предлагают поврежденную банкноту, лучше отказаться и попросить другую", – советует пресс-служба регулятора.
В НБУ рекомендуют обратиться в полицию, если вы столкнулись с распространителями таких банкнот.
Если же испорченная специальным образом купюра тем или иным образом оказалась в распоряжении человека, его за это не накажут, но рассчитаться ею невозможно. В первом же банковском отделении ее конфискуют, обменять поврежденные банкноты на пригодные для обращения не получится, рассказали LIGA.net в пресс-службе Нацбанка.
В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины, банки, офисы и другие учреждения.
После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 31 августа отметил, что на временно оккупированных территориях Украины участились случаи мародерства. Он предупредил злоумышленников о неизбежной ответственности за преступления.