Нацбанк выпустит коллекционные наборы памятных банкнот к 30-летию независимости Украины

"Выпуск этих наборов завершает серию памятных банкнот, посвященную 30-летию независимости Украины. В наборы входят по шесть памятных банкнот серии ЯА 2021 года выпуска с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко, которые повторяют дизайн, соответствуют размерам и содержат все элементы защиты банкнот номиналами: 20 грн образца 2018 года, 50 грн образца 2019-го, 100 грн образца 2014-го, 200 грн образца 2019-го, 500 грн образца 2015-го и 1 тыс. грн образца 2019 года", – отметили в релизе.

На лицевой стороне каждой банкноты на месте водяного знака размещена символика к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Наборы будут находиться в кляссерах (2 тыс. штук) и конвертах (3 тыс.). Цена коллекционного набора в конверте – 1956 грн, в кляссере – 2511 грн.

Коллекционные наборы после 17 января будут доступны у банков-дистрибьюторов НБУ – в "Ощадбанке", "Укргазбанке", "Радабанке" и "Таскомбанке".