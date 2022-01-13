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Нацбанк выпустит коллекционные наборы памятных банкнот к 30-летию независимости Украины

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В НБУ напомнили, что памятные банкноты являются действительным платежным средством Украины
В НБУ напомнили, что памятные банкноты являются действительным платежным средством Украины
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины 17 января выпустит коллекционные наборы памятных банкнот к 30-летию независимости Украины. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Выпуск этих наборов завершает серию памятных банкнот, посвященную 30-летию независимости Украины. В наборы входят по шесть памятных банкнот серии ЯА 2021 года выпуска с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко, которые повторяют дизайн, соответствуют размерам и содержат все элементы защиты банкнот номиналами: 20 грн образца 2018 года, 50 грн образца 2019-го, 100 грн образца 2014-го, 200 грн образца 2019-го, 500 грн образца 2015-го и 1 тыс. грн образца 2019 года", – отметили в релизе.

На лицевой стороне каждой банкноты на месте водяного знака размещена символика к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Наборы будут находиться в кляссерах (2 тыс. штук) и конвертах (3 тыс.). Цена коллекционного набора в конверте – 1956 грн, в кляссере – 2511 грн.

Коллекционные наборы после 17 января будут доступны у банков-дистрибьюторов НБУ – в "Ощадбанке", "Укргазбанке", "Радабанке" и "Таскомбанке".

Контекст:

Нацбанк Украины к 30-летию независимости ввел в обращение памятные банкноты номиналами 100 и 500 грн в августе 2021 года, номиналами 20 и 200 грн – в ноябре, номиналами 50 и 1000 грн – в декабре.

В НБУ напомнили, что памятные банкноты являются действительным платежным средством Украины и обязательны к приему без ограничений по их номиналу для всех видов платежей.

Теги: Украина, НБУ, Ощадбанк, независимость, Нацбанк, банкноты, Укргазбанк, Радабанк
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