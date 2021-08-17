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Нацбанк введет в оборот две новые банкноты в честь 30-летия независимости Украины

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Каждую из банкнот Нацбанк выпустит тиражом по 30 тыс. штук
Каждую из банкнот Нацбанк выпустит тиражом по 30 тыс. штук
Фото: Національний банк України / Facebook

Национальный банк Украины 20 августа введет в оборот две новые банкноты в честь 30-летия независимости страны. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба НБУ.

По данным Нацбанка, памятные банкноты будут номиналом 100 и 500 грн. На их лицевой стороне нанесут айдентику (символику) – "30 лет независимости Украины". При изменении угла наклона банкноты эта надпись будет постепенно менять цвет.

Каждую из банкнот выпустят тиражом по 30 тыс. штук.

Фото: Національний банк України / Facebook
Фото: Національний банк України / Facebook

Как отметили в НБУ, памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами. Стоимость банкноты номиналом 100 грн – 114 грн, банкноты номиналом 500 грн – 512 грн.

Контекст:

Украина обрела независимость 24 августа 1991 года.

В этом году страна будет отмечать 30-ю годовщину независимости.

10 августа Нацбанк ввел в оборот монету номиналом 5 грн, посвященную 30-летию независимости Украины.

Теги: Украина, НБУ, независимость, Нацбанк, банкноты
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