Нацбанк введет в оборот две новые банкноты в честь 30-летия независимости Украины

По данным Нацбанка, памятные банкноты будут номиналом 100 и 500 грн. На их лицевой стороне нанесут айдентику (символику) – "30 лет независимости Украины". При изменении угла наклона банкноты эта надпись будет постепенно менять цвет.

Каждую из банкнот выпустят тиражом по 30 тыс. штук.

Фото: Національний банк України / Facebook

Как отметили в НБУ, памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами. Стоимость банкноты номиналом 100 грн – 114 грн, банкноты номиналом 500 грн – 512 грн.