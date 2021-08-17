Нацбанк введет в оборот две новые банкноты в честь 30-летия независимости Украины

По данным Нацбанка, памятные банкноты будут номиналом 100 и 500 грн. На их лицевой стороне нанесут айдентику (символику) – "30 лет независимости Украины". При изменении угла наклона банкноты эта надпись будет постепенно менять цвет.
Каждую из банкнот выпустят тиражом по 30 тыс. штук.
Как отметили в НБУ, памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами. Стоимость банкноты номиналом 100 грн – 114 грн, банкноты номиналом 500 грн – 512 грн.
Украина обрела независимость 24 августа 1991 года.
В этом году страна будет отмечать 30-ю годовщину независимости.
10 августа Нацбанк ввел в оборот монету номиналом 5 грн, посвященную 30-летию независимости Украины.