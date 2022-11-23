Мобильные вышки в Украине перешли на генераторы, траффик перегружен – Минцифры

По оперативным показателям, подключение к сети в Украине сейчас на уровне 35% Фото: ЕРА

По его словам, из-за экстренных отключений электроэнергии базовые станции и операторы фиксированной связи, где это возможно, перешли на генераторы. Мобильные операторы, вышки которых продолжают функционировать, сейчас перегружены.

"Команда Минцифры помогает организовывать подвоз дизельного топлива и решать другие операционные задачи. Вызов, который ни видела ни одна страна в сфере телекоммуникации... Пройдем его. Четко знаем, что делать, работаем. И с каждой новой атакой будем сильнее, пока не победим", – написал Федоров.