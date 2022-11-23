Мобильные вышки в Украине перешли на генераторы, траффик перегружен – Минцифры

По его словам, из-за экстренных отключений электроэнергии базовые станции и операторы фиксированной связи, где это возможно, перешли на генераторы. Мобильные операторы, вышки которых продолжают функционировать, сейчас перегружены.
"Команда Минцифры помогает организовывать подвоз дизельного топлива и решать другие операционные задачи. Вызов, который ни видела ни одна страна в сфере телекоммуникации... Пройдем его. Четко знаем, что делать, работаем. И с каждой новой атакой будем сильнее, пока не победим", – написал Федоров.
Ресурс по наблюдению за интернетом и кибербезопасностью NetBlocks отмечает в Twitter, что из-за массированных ракетных обстрелов "Украина столкнулась с отключениями электроэнергии в масштабе страны, что оказывает значительное влияние на доступ к интернету".
"По оперативным показателям, подключение к сети в Украине сейчас на уровне 35% от предыдущего периода", – говорится в сообщении.
* Confirmed: #Ukraine is in the midst of a nation-scale power blackout with high impact to internet access; live metrics show national connectivity now at 35% of previous levels after the second barrage of targeted missile Russian attacks in a week ????— NetBlocks (@netblocks) November 23, 2022
???? https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/poUONeZDzw
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток.