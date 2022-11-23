Ряд поездов идут с задержкой после обстрелов энергоинфраструктуры – "Укрзалізниця"

По состоянию на 16:00 12 рейсов задерживались на час или более:
"Укрзалізниця" делает все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика, однако просим пассажиров отнестись с пониманием к ситуации и внимательно следить за сообщениями на официальных каналах железной дороги", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что пригородные поезда также опаздывают. Для движения поездов будут задействованы дизельные тепловозы.
Сейчас "Укрзалізниця" организует движение под теплотягой на Львовской, Юго-Западной и Приднепровской железных дорогах.
На Одесской железной дороге уже отправился чуть позже графика пригородный поезд №6414 "Одесса – Мартыновская". Еще ряд поездов отправят по мере их наполнения.
"На ЮЖД проводится работа по назначению пригородных поездов, которые после 17.00 совершат рейсы в населенные пункты, куда должны были курсировать отмененные электрички, и доставят людей", – говорится в сообщении.
Пассажиров поездов "Интерсити+" из Днепра и Харькова в Киев пересаживают на ночные поезда.
"Обмен билетов не нужен, всех довезем до пунктов назначения в тепле и безопасности", – пообещали в "Укрзалізниці".
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.
Украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА, сообщило командование ВС ВСУ.
Есть попадания в объекты критической инфраструктуры в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. В столице и Киевской области есть погибшие и раненые.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Например, в результате обстрелов обесточены Одесса и область, Львов, Киевская и Кировоградская области. Киев остался и без воды.
От энергосистемы отключены четыре атомные электростанции.
В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток. В компании напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении начинают работать "пункты несокрушимости", где есть электричество, мобильная связь, интернет и вода (их адреса можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua).