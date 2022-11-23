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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ряд поездов идут с задержкой после обстрелов энергоинфраструктуры – "Укрзалізниця"

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"Укрзалізниця" просит пассажиров внимательно следить за сообщениями на официальных каналах железной дороги и на вокзалах
"Укрзалізниця" просит пассажиров внимательно следить за сообщениями на официальных каналах железной дороги и на вокзалах
Фото: EPA

Ряд поездов в Украине 23 ноября задерживаются в связи с обстрелами российскими оккупантами энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзалізниця" в Telegram.

По состоянию на 16:00 12 рейсов задерживались на час или более:

  • №87/86 Ковель – Запорожье (задержка 1 ч 30 мин);
  • №749/750 Киев – Ужгород (задержка 1 ч 16 мин);
  • №17/18 Харьков – Ужгород (задержка 1 ч 13 мин);
  • №235/236 Одесса – Черновцы (задержка 1 ч 13 мин);
  • №25/26 Одесса – Рахов (задержка 1 ч 10 мин);
  • №61/62 Харьков – Одесса (задержка 1 ч 10 мин);
  • №5/6 Запорожье – Рахов (задержка 1 ч 10 мин);
  • Вена – Киев (задержка 1 ч 8 мин);
  • №750/749 Ужгород – Киев (задержка 1 ч 8 мин);
  • №715/716 Киев – Перемышль (задержка 1 час 2 мин);
  • №701/702 Винница – Чернигов (задержка 1 ч 2 мин);
  • №31/32 Перемышль – Запорожье (задержка 1 ч).

"Укрзалізниця" делает все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика, однако просим пассажиров отнестись с пониманием к ситуации и внимательно следить за сообщениями на официальных каналах железной дороги", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что пригородные поезда также опаздывают. Для движения поездов будут задействованы дизельные тепловозы.

Сейчас "Укрзалізниця" организует движение под теплотягой на Львовской, Юго-Западной и Приднепровской железных дорогах.

На Одесской железной дороге уже отправился чуть позже графика пригородный поезд №6414 "Одесса – Мартыновская". Еще ряд поездов отправят по мере их наполнения.

"На ЮЖД проводится работа по назначению пригородных поездов, которые после 17.00 совершат рейсы в населенные пункты, куда должны были курсировать отмененные электрички, и доставят людей", – говорится в сообщении.

Пассажиров поездов "Интерсити+" из Днепра и Харькова в Киев пересаживают на ночные поезда. 

"Обмен билетов не нужен, всех довезем до пунктов назначения в тепле и безопасности", – пообещали в "Укрзалізниці".

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00. 

Украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА, сообщило командование ВС ВСУ. 

Есть попадания в объекты критической инфраструктуры в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. В столице и Киевской области есть погибшие и раненые. 

Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Например, в результате обстрелов обесточены Одесса и областьЛьвовКиевская и Кировоградская области. Киев остался и без воды

От энергосистемы отключены четыре атомные электростанции

В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток. В компании напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении начинают работать "пункты несокрушимости", где есть электричество, мобильная связь, интернет и вода (их адреса можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua).

Теги: Укрзалізниця, поезда, обстрелы, война России против Украины, поезд
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