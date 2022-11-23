Ряд поездов идут с задержкой после обстрелов энергоинфраструктуры – "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" просит пассажиров внимательно следить за сообщениями на официальных каналах железной дороги и на вокзалах Фото: EPA

По состоянию на 16:00 12 рейсов задерживались на час или более:

№87/86 Ковель – Запорожье (задержка 1 ч 30 мин);

№749/750 Киев – Ужгород (задержка 1 ч 16 мин);

№17/18 Харьков – Ужгород (задержка 1 ч 13 мин);

№235/236 Одесса – Черновцы (задержка 1 ч 13 мин);

№25/26 Одесса – Рахов (задержка 1 ч 10 мин);

№61/62 Харьков – Одесса (задержка 1 ч 10 мин);

№5/6 Запорожье – Рахов (задержка 1 ч 10 мин);

Вена – Киев (задержка 1 ч 8 мин);

№750/749 Ужгород – Киев (задержка 1 ч 8 мин);

№715/716 Киев – Перемышль (задержка 1 час 2 мин);

№701/702 Винница – Чернигов (задержка 1 ч 2 мин);

№31/32 Перемышль – Запорожье (задержка 1 ч).

"Укрзалізниця" делает все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика, однако просим пассажиров отнестись с пониманием к ситуации и внимательно следить за сообщениями на официальных каналах железной дороги", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что пригородные поезда также опаздывают. Для движения поездов будут задействованы дизельные тепловозы.

Сейчас "Укрзалізниця" организует движение под теплотягой на Львовской, Юго-Западной и Приднепровской железных дорогах.

На Одесской железной дороге уже отправился чуть позже графика пригородный поезд №6414 "Одесса – Мартыновская". Еще ряд поездов отправят по мере их наполнения.

"На ЮЖД проводится работа по назначению пригородных поездов, которые после 17.00 совершат рейсы в населенные пункты, куда должны были курсировать отмененные электрички, и доставят людей", – говорится в сообщении.

Пассажиров поездов "Интерсити+" из Днепра и Харькова в Киев пересаживают на ночные поезда.

"Обмен билетов не нужен, всех довезем до пунктов назначения в тепле и безопасности", – пообещали в "Укрзалізниці".