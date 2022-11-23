Украина вышла из соглашения об органах железнодорожного транспорта СНГ – "Укрзалізниця"

"Любое сотрудничество с Россией и Беларусью в рамках указанного соглашения "Укрзалізниця" прекратила 24 февраля 2022 года, с первых минут полномасштабного вторжения Российской Федерации. Никакого обмена информацией между железнодорожными администрациями Украины и России с тех пор не осуществлялось. Кроме того, в конце февраля 2022 года украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с российскими железными дорогами", – говорится в сообщении.
В "Укрзалізниці" отметили, что координационные органы находятся на территории России, а главой без ограничения срока является генеральный директор ОАО "Российские железные дороги".
Страны – участницы соглашения (кроме Украины, это Азербайджан, Россия, Беларусь, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Молдова) должны координировать эксплуатацию железных дорог и разработку нормативных актов, которые регламентируют организацию перевозок грузов и пассажиров.
12 апреля 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ. В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.
С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.
19 июня 2022 года Рада поддержала выход Украины из нескольких документов в рамках СНГ. В частности, был принят закон о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и РФ о научно-техническом сотрудничестве.
На заседании 18 октября парламент принял в целом законопроект о выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, чтобы договорно-правовая база пришла в соответствие с современными реалиями отношений с государствами – участниками СНГ.
1 ноября правительство Украины начало подготовку законопроекта о денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ.