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Украина вышла из соглашения об органах железнодорожного транспорта СНГ – "Укрзалізниця"

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Страны участницы соглашения среди прочего должны координировать эксплуатацию железных дорог
Страны – участницы соглашения среди прочего должны координировать эксплуатацию железных дорог
Фото: depositphotos.com

Украина завершила процедуру выхода из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества независимых государств (СНГ), постановление было одобрено Кабинетом Министров Украины. Об этом сообщила 22 ноября пресс-служба "Укрзалізниці".

"Любое сотрудничество с Россией и Беларусью в рамках указанного соглашения "Укрзалізниця" прекратила 24 февраля 2022 года, с первых минут полномасштабного вторжения Российской Федерации. Никакого обмена информацией между железнодорожными администрациями Украины и России с тех пор не осуществлялось. Кроме того, в конце февраля 2022 года украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с российскими железными дорогами", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" отметили, что координационные органы находятся на территории России, а главой без ограничения срока является генеральный директор ОАО "Российские железные дороги".

Страны – участницы соглашения (кроме Украины, это Азербайджан, Россия, Беларусь, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Молдова) должны координировать эксплуатацию железных дорог и разработку нормативных актов, которые регламентируют организацию перевозок грузов и пассажиров.

Контекст:

12 апреля 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ. В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.

19 июня 2022 года Рада поддержала выход Украины из нескольких документов в рамках СНГ. В частности, был принят закон о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и РФ о научно-техническом сотрудничестве.

На заседании 18 октября парламент принял в целом законопроект о выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, чтобы договорно-правовая база пришла в соответствие с современными реалиями отношений с государствами – участниками СНГ.

1 ноября правительство Украины начало подготовку законопроекта о денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ.

Теги: Россия, транспорт, Украина, Беларусь, Молдова, Кыргызстан, Казахстан, война, Укрзалізниця, СНГ, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, вторжение, Туркменистан, война России против Украины, дороги, соглашение, сотрудничество, пассажиры
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