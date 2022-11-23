Украина вышла из соглашения об органах железнодорожного транспорта СНГ – "Укрзалізниця"

"Любое сотрудничество с Россией и Беларусью в рамках указанного соглашения "Укрзалізниця" прекратила 24 февраля 2022 года, с первых минут полномасштабного вторжения Российской Федерации. Никакого обмена информацией между железнодорожными администрациями Украины и России с тех пор не осуществлялось. Кроме того, в конце февраля 2022 года украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с российскими железными дорогами", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" отметили, что координационные органы находятся на территории России, а главой без ограничения срока является генеральный директор ОАО "Российские железные дороги".

Страны – участницы соглашения (кроме Украины, это Азербайджан, Россия, Беларусь, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Молдова) должны координировать эксплуатацию железных дорог и разработку нормативных актов, которые регламентируют организацию перевозок грузов и пассажиров.