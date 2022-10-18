Рада проголосовала за выход Украины из еще одного соглашения в рамках СНГ

По его словам, законопроектом предусматривается выход Украины из конвенции о транснациональных корпорациях, чтобы договорно-правовая база пришла в соответствие с "современными реалиями отношений с государствами – участниками СНГ и с учетом актуальной евроинтеграционной политики Украины".

За принятие документа проголосовали 302 народных депутата Украины.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что конвенция была разработана для развития производственной кооперации между предприятиями государств – участников СНГ и заключалась на период перехода государств – участников СНГ к рыночным отношениям экономики.

Однако сегодня создание транснациональных корпораций между предприятиями Украины и государств – участников СНГ в рамках регулирования конвенции не осуществляется. Кроме этого, отмечается, что конвенция устарела и "не отвечает современному состоянию торгово-экономических отношений между государствами, а также актуальной евроинтеграционной политике Украины".