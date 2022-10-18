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ПОЛИТИКА

Рада проголосовала за выход Украины из еще одного соглашения в рамках СНГ

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За принятие документа проголосовали 302 народных депутата
За принятие документа проголосовали 302 народных депутата
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о выходе Украины из конвенции о транснациональных корпорациях. Об этом 18 октября в Telegram заявил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, законопроектом предусматривается выход Украины из конвенции о транснациональных корпорациях, чтобы договорно-правовая база пришла в соответствие с "современными реалиями отношений с государствами – участниками СНГ и с учетом актуальной евроинтеграционной политики Украины".

За принятие документа проголосовали 302 народных депутата Украины.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что конвенция была разработана для развития производственной кооперации между предприятиями государств – участников СНГ и заключалась на период перехода государств – участников СНГ к рыночным отношениям экономики.

Однако сегодня создание транснациональных корпораций между предприятиями Украины и государств – участников СНГ в рамках регулирования конвенции не осуществляется. Кроме этого, отмечается, что конвенция устарела и "не отвечает современному состоянию торгово-экономических отношений между государствами, а также актуальной евроинтеграционной политике Украины".

Контекст:

12 апреля 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ. В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.

19 июня Верховная Рада поддержала выход Украины из нескольких документов в рамках СНГ. В частности, был принят закон о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и РФ о научно-техническом сотрудничестве.

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