Украина расторгнет соглашение о свободной торговле с СНГ – нардеп Пидласа

"Инициировала вопрос о денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ. Пора деколонизировать нашу торговлю, – пояснила Пидласа. – У нас есть много инструментов, которые работают для украинских производителей, и нет никакой необходимости участвовать в русоцентрическом договоре, где Россия навязывает свои правила и применяет право силы".

Как отметила нардеп, кроме России, на торговлю с которой наложено эмбарго, сторонами договора также являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Туркменистан. Узбекистан применяет договор на отдельно определенных условиях.