Украина расторгнет соглашение о свободной торговле с СНГ – нардеп Пидласа

"Инициировала вопрос о денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ. Пора деколонизировать нашу торговлю, – пояснила Пидласа. – У нас есть много инструментов, которые работают для украинских производителей, и нет никакой необходимости участвовать в русоцентрическом договоре, где Россия навязывает свои правила и применяет право силы".
Как отметила нардеп, кроме России, на торговлю с которой наложено эмбарго, сторонами договора также являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Туркменистан. Узбекистан применяет договор на отдельно определенных условиях.
12 апреля 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ. В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.
С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.
19 июня 2022 года Рада поддержала выход Украины из нескольких документов в рамках СНГ. В частности, был принят закон о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и РФ о научно-техническом сотрудничестве.
На заседании 18 октября парламент принял в целом законопроект о выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, чтобы договорно-правовая база пришла в соответствие с современными реалиями отношений с государствами – участниками СНГ.