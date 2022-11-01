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Украина расторгнет соглашение о свободной торговле с СНГ – нардеп Пидласа

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Роксолана Пидласа: Пора деколонизировать нашу торговлю
Роксолана Пидласа: Пора деколонизировать нашу торговлю
Фото: Alexandr Senko / Facebook

Правительство начало подготовку законопроекта о денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ от 18 октября 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолану Пидласу.

"Инициировала вопрос о денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ. Пора деколонизировать нашу торговлю, – пояснила Пидласа. – У нас есть много инструментов, которые работают для украинских производителей, и нет никакой необходимости участвовать в русоцентрическом договоре, где Россия навязывает свои правила и применяет право силы".

Как отметила нардеп, кроме России, на торговлю с которой наложено эмбарго, сторонами договора также являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Туркменистан. Узбекистан применяет договор на отдельно определенных условиях.

Контекст:

12 апреля 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ. В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.

19 июня 2022 года Рада поддержала выход Украины из нескольких документов в рамках СНГ. В частности, был принят закон о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и РФ о научно-техническом сотрудничестве.

На заседании 18 октября парламент принял в целом законопроект о выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, чтобы договорно-правовая база пришла в соответствие с современными реалиями отношений с государствами – участниками СНГ.

Теги: Верховная Рада, Россия, правительство, СНГ, законопроект, торговля, Роксолана Пидласа, соглашение, сотрудничество
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