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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель назвал атаки РФ по украинской инфраструктуре "жестокими и бесчеловечными"

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Боррель: Лишение миллионов людей электричества, воды и отопления зимой жестоко и бесчеловечно
Боррель: Лишение миллионов людей электричества, воды и отопления зимой жестоко и бесчеловечно
Фото: EPA

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель решительно осудил российские массированные атаки по гражданской инфраструктуре. Сообщение он опубликовал 23 ноября в Twitter.

"Решительно осуждаю возобновившиеся преступные нападения России на гражданское население и объекты критической инфраструктуры в Украине: массовые отключения электроэнергии, в том числе в Молдове. Лишение миллионов людей электричества, воды и отопления зимой жестоко и бесчеловечно", – написал Боррель.

Он подчеркнул, что поддержка Евросоюзом Украины и Молдовы "не ослабевает".

23 ноября, Европарламент принял резолюцию о признании России государством – спонсором терроризма. Во время заседания Европарламента и голосования за резолюцию Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть погибшие, более 40 человек ранены. 

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети. По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, некоторые регионы были полностью обесточены. 

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины. 

Теги: Молдова, электричество, Европейский союз, война России против Украины, ракеты, Евросоюз, инфраструктура, Жозеп Боррель
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