Боррель назвал атаки РФ по украинской инфраструктуре "жестокими и бесчеловечными"

Боррель: Лишение миллионов людей электричества, воды и отопления зимой жестоко и бесчеловечно Фото: EPA

"Решительно осуждаю возобновившиеся преступные нападения России на гражданское население и объекты критической инфраструктуры в Украине: массовые отключения электроэнергии, в том числе в Молдове. Лишение миллионов людей электричества, воды и отопления зимой жестоко и бесчеловечно", – написал Боррель.

Он подчеркнул, что поддержка Евросоюзом Украины и Молдовы "не ослабевает".

Strongly condemn #Russia’s renewed criminal attacks against civilians & critical infrastructure in Ukraine: massive blackouts, also in Moldova. Depriving millions of electricity, water &heating during winter is cruel & inhuman. EU's support to Ukraine & Moldova continues unabated — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022

23 ноября, Европарламент принял резолюцию о признании России государством – спонсором терроризма. Во время заседания Европарламента и голосования за резолюцию Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть погибшие, более 40 человек ранены.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети. По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, некоторые регионы были полностью обесточены.