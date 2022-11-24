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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днеропетровской области завершили спасательные операции, на поверхность подняли почти 3 тыс. шахтеров

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Резниченко рассказал о ситуации в Днепропетровской области этим утром
Резниченко рассказал о ситуации в Днепропетровской области этим утром
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

В Кривом Роге и в Павлоградском районе Днепропетровской области завершились спасательные операции после блэкаута, возникшего из-за ракетных ударов оккупантов; Никопольский район россияне ночью обстреливали из артиллерии. Об этом сообщил утром 24 ноября глава ОВА Валентин Резниченко.

"Это была напряженная ночь. Все службы работали и продолжают работать. Завершились спасательные операции в Кривом Роге и в Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность около 3 тыс. работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий", – написал Резниченко.

Он отметил, что до 50% потребителей области уже с электричеством, энергетики продолжают восстанавливать питание.

"Но ситуация в энергетике сложная. Поэтому повсюду будут продолжаться отключения, чтобы максимально снизить нагрузку на сеть", – добавил глава ОВА.

Он также сообщил, что в Никопольском районе продолжаются российские обстрелы. 

"Пять раз ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине. Направили туда более 30 снарядов. Люди не пострадали. Представители ГСЧС обследуют территорию – выясняют детали обстрелов", – написал Резниченко.

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие, более 40 человек ранены. 

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.

В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток. В компании напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении начинают работать "пункты несокрушимости", где есть электричество, мобильная связь, интернет и вода (их адреса можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua). 

Теги: Кривой Рог, электричество, Днепропетровская область, электроснабжение, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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