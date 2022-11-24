В Днеропетровской области завершили спасательные операции, на поверхность подняли почти 3 тыс. шахтеров

"Это была напряженная ночь. Все службы работали и продолжают работать. Завершились спасательные операции в Кривом Роге и в Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность около 3 тыс. работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий", – написал Резниченко.
Он отметил, что до 50% потребителей области уже с электричеством, энергетики продолжают восстанавливать питание.
"Но ситуация в энергетике сложная. Поэтому повсюду будут продолжаться отключения, чтобы максимально снизить нагрузку на сеть", – добавил глава ОВА.
Он также сообщил, что в Никопольском районе продолжаются российские обстрелы.
"Пять раз ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине. Направили туда более 30 снарядов. Люди не пострадали. Представители ГСЧС обследуют территорию – выясняют детали обстрелов", – написал Резниченко.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие, более 40 человек ранены.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.
В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток. В компании напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении начинают работать "пункты несокрушимости", где есть электричество, мобильная связь, интернет и вода (их адреса можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua).