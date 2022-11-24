В Днеропетровской области завершили спасательные операции, на поверхность подняли почти 3 тыс. шахтеров

Резниченко рассказал о ситуации в Днепропетровской области этим утром Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"Это была напряженная ночь. Все службы работали и продолжают работать. Завершились спасательные операции в Кривом Роге и в Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность около 3 тыс. работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий", – написал Резниченко.

Он отметил, что до 50% потребителей области уже с электричеством, энергетики продолжают восстанавливать питание.

"Но ситуация в энергетике сложная. Поэтому повсюду будут продолжаться отключения, чтобы максимально снизить нагрузку на сеть", – добавил глава ОВА.

Он также сообщил, что в Никопольском районе продолжаются российские обстрелы.

"Пять раз ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине. Направили туда более 30 снарядов. Люди не пострадали. Представители ГСЧС обследуют территорию – выясняют детали обстрелов", – написал Резниченко.