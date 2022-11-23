Кривой Рог полностью переходит на генераторы, шахтеров поднимают на поверхность – Вилкул

По его словам, все медицинские учреждения обеспечиваются энергией от генераторов. Подключение водозаборов и насосных станций также, где это возможно, осуществляется автономно.
"Малые котельные также подключаются к генераторам. Большие котельные, питающиеся от высоковольтных линий, на генераторах работать не могут", – написал Вилкул.
Он отметил, что пассажиры местного скоростного трамвая, оказавшиеся в подземных тоннелях, уже выведены на поверхность. Начата спасательная операция по подъему шахтеров из шахт.
"Прошу руководителей предприятий всех форм собственности и видов деятельности отпустить людей домой и помочь добраться, электротранспорт не работает", – обратился к землякам городской голова.
23 ноября РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях. Прилеты зафиксированы в Киеве и области, пострадавшие и погибшие есть также в Киеве.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии. Две атомные электростанции отключены от энергосистемы.