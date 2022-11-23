Кривой Рог полностью переходит на генераторы, шахтеров поднимают на поверхность – Вилкул

В городе не работает электротранспорт Фото: Кривий Ріг - Україна / Facebook

По его словам, все медицинские учреждения обеспечиваются энергией от генераторов. Подключение водозаборов и насосных станций также, где это возможно, осуществляется автономно.

"Малые котельные также подключаются к генераторам. Большие котельные, питающиеся от высоковольтных линий, на генераторах работать не могут", – написал Вилкул.

Он отметил, что пассажиры местного скоростного трамвая, оказавшиеся в подземных тоннелях, уже выведены на поверхность. Начата спасательная операция по подъему шахтеров из шахт.

"Прошу руководителей предприятий всех форм собственности и видов деятельности отпустить людей домой и помочь добраться, электротранспорт не работает", – обратился к землякам городской голова.