Оккупанты снова обстреляли Никопольский район. Зафиксированы удары более 30 снарядов, люди не пострадали – ОВА

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко проинформировал в Telegram.

Он сообщил, что обстрелам этой ночью подверглись Марганецкая и Покровская общины.

"Люди не пострадали. По ночным общинам ударили более 30 вражеских снарядов. Предварительно, попали по открытым территориям населенных пунктов", – написал Резниченко.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.