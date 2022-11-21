Ночью РФ атаковала Днепропетровскую область "Градами" и артиллерией. Ранен 78-летний мужчина – ОВА

По его словам, оккупанты направили по Никопольской, Марганецкой и Мировской общинам 60 снарядов из ракетных установок "Град" и тяжелой артиллерии.
"В Никополе ранен 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь, остался лечиться дома. В городе российские снаряды повредили частные дома, лодки и автомобили", – говорится в сообщении.
Резниченко отметил, что в Мировской и Марганецкой общинах обошлось без пострадавших. Детали обстрелов выясняются.
"В других районах ночь прошла без сирен и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", – добавил глава ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.