Ночью РФ атаковала Днепропетровскую область "Градами" и артиллерией. Ранен 78-летний мужчина – ОВА

По его словам, оккупанты направили по Никопольской, Марганецкой и Мировской общинам 60 снарядов из ракетных установок "Град" и тяжелой артиллерии.

"В Никополе ранен 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь, остался лечиться дома. В городе российские снаряды повредили частные дома, лодки и автомобили", – говорится в сообщении.

Резниченко отметил, что в Мировской и Марганецкой общинах обошлось без пострадавших. Детали обстрелов выясняются.

"В других районах ночь прошла без сирен и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", – добавил глава ОВА.