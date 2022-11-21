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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью РФ атаковала Днепропетровскую область "Градами" и артиллерией. Ранен 78-летний мужчина – ОВА

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В Никополе российские снаряды повредили частные дома
В Никополе российские снаряды повредили частные дома
Фото: Валентин Резніченко / Telegram

В ночь с 20 на 21 ноября российская армия шесть раз обстреляла населенные пункты Днепропетровской области. Об этом глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

По его словам, оккупанты направили по Никопольской, Марганецкой и Мировской общинам 60 снарядов  из ракетных установок "Град" и тяжелой артиллерии.

"В Никополе ранен 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь, остался лечиться дома. В городе российские снаряды повредили частные дома, лодки и автомобили", – говорится в сообщении.

Резниченко отметил, что в Мировской и Марганецкой общинах обошлось без пострадавших. Детали обстрелов выясняются.

"В других районах ночь прошла без сирен и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Днепропетровская область, раненые, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты
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