Оккупанты ночью выпустили по Никопольскому району более 60 снарядов – глава Днепропетровской ОВА

Россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Мировскую общины.

"Направили на мирные города и села более 60 снарядов. Люди целые. Поврежденное жилье, хозяйственные постройки и автомобили. Детали обстрелов еще уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.