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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью войска РФ выпустили более 40 снарядов из РСЗО по Никополю – глава ОВА

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Резниченко сообщил, что в Никополе повреждены несколько многоэтажных и частных домов
Резниченко сообщил, что в Никополе повреждены несколько многоэтажных и частных домов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью российские войска вновь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом в Telegram 18 ноября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Россияне несколько раз обстреливали Никополь из реактивных систем залпового огня, выпустили по городу более 40 снарядов.

Резниченко сообщил, что пострадавших нет.

"В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Повреждены гаражи и автомобили", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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