Ночью войска РФ выпустили более 40 снарядов из РСЗО по Никополю – глава ОВА

Россияне несколько раз обстреливали Никополь из реактивных систем залпового огня, выпустили по городу более 40 снарядов.

Резниченко сообщил, что пострадавших нет.

"В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Повреждены гаражи и автомобили", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.