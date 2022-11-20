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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты снова накрыли Никополь огнем из артиллерии, за ночь ударило более 40 снарядов – ОВА

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В результате обстрелов повреждены 20 домов
В результате обстрелов повреждены 20 домов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью 20 ноября российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

"Россияне снова били по Никопольщине. Накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре общины – Красногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую. Больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило не менее 40 российских снарядов", – написал он. 

По информации Резниченко, в результате обстрелов пострадал 59-летний мужчина. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, он лечится дома. 

Также в результате атаки повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач, сообщил глава ОВА.

"Обстрел спровоцировал три пожара. Загорелись квартира, машина и гараж. Огонь спасатели ликвидировали, – добавил он. – В остальных общинах без пострадавших. Побиты частные дома и хозяйственные постройки. В других районах области ночь была тихой. И в эту минуту спокойно".  

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Днепропетровская область, РСЗО, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, пострадавшие, российские оккупанты
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