Российские оккупанты снова накрыли Никополь огнем из артиллерии, за ночь ударило более 40 снарядов – ОВА

"Россияне снова били по Никопольщине. Накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре общины – Красногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую. Больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило не менее 40 российских снарядов", – написал он.
По информации Резниченко, в результате обстрелов пострадал 59-летний мужчина. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, он лечится дома.
Также в результате атаки повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач, сообщил глава ОВА.
"Обстрел спровоцировал три пожара. Загорелись квартира, машина и гараж. Огонь спасатели ликвидировали, – добавил он. – В остальных общинах без пострадавших. Побиты частные дома и хозяйственные постройки. В других районах области ночь была тихой. И в эту минуту спокойно".
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.