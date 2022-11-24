70% Киева остается без электричества, водоснабжение частично восстановили – мэр

Электричество в Киеве зависит от восстановления баланса в энергосистеме Украины, отметил мэр Фото: EPA

"70% столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно скорее его вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины, поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы", – написал Кличко.

По его информации, уже возобновлено водоснабжение на левом берегу города. На правом его планируют восстановить в первой половине дня.

На левом берегу водоснабжение еще также не возобновлено полностью, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В Киевской области без света после массированных ракетных обстрелов остались 1125 населенных пунктов, сообщил утром 24 ноября глава областной полиции Андрей Небытов. Энергетики работают для скорейшего восстановления инфраструктуры.

"В Киевской области вдвое увеличено количество нарядов, прежде всего это полицейские, которые находятся на улице. Кроме "пунктов несокрушимости", действующих в области, вы можете обратиться за помощью в любой отдел или отделение полиции", – добавил Небытов.

Киевская область после атаки оккупантов была полностью обесточена, около 23.00 в Офисе президента сообщили, что энергетикам удалось подключить около 20% потребителей.