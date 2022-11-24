ГОРДОН
 
 
КИЕВ

70% Киева остается без электричества, водоснабжение частично восстановили – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Электричество в Киеве зависит от восстановления баланса в энергосистеме Украины, отметил мэр
Электричество в Киеве зависит от восстановления баланса в энергосистеме Украины, отметил мэр
Фото: EPA

Энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы. Об этом заявил утром 24 ноября мэр Киева Виталий Кличко.

"70% столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно скорее его вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины, поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы", – написал Кличко.

По его информации, уже возобновлено водоснабжение на левом берегу города. На правом его планируют восстановить в первой половине дня. 

На левом берегу водоснабжение еще также не возобновлено полностью, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В Киевской области без света после массированных ракетных обстрелов остались 1125 населенных пунктов, сообщил утром 24 ноября глава областной полиции Андрей Небытов. Энергетики работают для скорейшего восстановления инфраструктуры.

"В Киевской области вдвое увеличено количество нарядов, прежде всего это полицейские, которые находятся на улице. Кроме "пунктов несокрушимости", действующих в области, вы можете обратиться за помощью в любой отдел или отделение полиции", – добавил Небытов.

Киевская область после атаки оккупантов была полностью обесточена, около 23.00 в Офисе президента сообщили, что энергетикам удалось подключить около 20% потребителей. 

Контекст:

3 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие, десятки людей ранены. 

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.

В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток. В компании напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении начинают работать "пункты несокрушимости", где есть электричество, мобильная связь, интернет и вода (их адреса можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua). 

Теги: Киев, Виталий Кличко, электричество, Киевская область, водоснабжение, электроэнергия, электроснабжение, Андрей Небытов, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Эта история о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
"Эта история – о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео
Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео
Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео
Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео
Осадчая получила награду от Нацполиции
Осадчая получила награду от Нацполиции
Фронтмен группы "Без Обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников
Фронтмен группы "Без Обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (238050)
2
Арестович покинул Украину. Фото за границей (213395)
3
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (146185)
4
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (61153)
5
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни (54489)
6
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала (50606)
7
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади (48624)
8
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем (46753)
 
 
 
 