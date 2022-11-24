"Так приходит "русский мир". В Институте сердца электричество исчезло во время оперирования ребенка. Видео

Тодуров показал, что врачи подсвечивают место операции всеми доступными средствами. Операция проходила с искусственным кровообращением. Хирурги оперировали при помощи своих налобных осветителей.

"Радуйтесь, россияне. Сегодня ребенок на столе, и во время операции полностью выключился свет. Молодцы. Очень гуманные люди", — сказал Тодуров.

В сообщении отмечается, что в Институте сердца в данный момент находится 190 пациентов и 300 сотрудников. В ситуации, когда нет света, делаются только экстренные операции.

"Ночь проведем в клинике, нужно контролировать ситуацию. Спасибо всем сотрудникам за слаженную и самоотверженную работу. В этой нестандартной ситуации мы не потеряли ни одного больного. Спасибо киевским коммунальным службам за поддержку. Наш медицинский фронт мы будем держать до победного конца", – говорится в сообщении.