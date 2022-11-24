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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Так приходит "русский мир". В Институте сердца электричество исчезло во время оперирования ребенка. Видео

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Хирурги заканчивали операцию с налобными фонариками
Хирурги заканчивали операцию с налобными фонариками
Скриншот: Борис Тодуров Официальная страница / Facebook

В Институте сердца в Киеве электроэнергия исчезла во время операции, которую проводили ребенку. Но хирурги продолжили работу. Видео опубликовал директор Института сердца Борис Тодуров 23 ноября в Facebook.

Тодуров показал, что врачи подсвечивают место операции всеми доступными средствами. Операция проходила с искусственным кровообращением. Хирурги оперировали при помощи своих налобных осветителей.

"Радуйтесь, россияне. Сегодня ребенок на столе, и во время операции полностью выключился свет. Молодцы. Очень гуманные люди", — сказал Тодуров.

В сообщении отмечается, что в Институте сердца в данный момент находится 190 пациентов и 300 сотрудников. В ситуации, когда нет света, делаются только экстренные операции.

"Ночь проведем в клинике, нужно контролировать ситуацию. Спасибо всем сотрудникам за слаженную и самоотверженную работу. В этой нестандартной ситуации мы не потеряли ни одного больного. Спасибо киевским коммунальным службам за поддержку. Наш медицинский фронт мы будем держать до победного конца", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/btodurov/videos/800800300986007/

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Теги: электричество, хирургия, больница, Борис Тодуров, электроэнергия, российская агрессия, война России против Украины
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