Гончаренко: Врачи в Одессе готовят специальные мешки, чтобы вручную качать легкие детям на ИВЛ

"В Одессе в одной из больниц генератор может работать всего 10 часов. Врачи готовят мешки амбу. Это такой аппарат, чтобы вручную качать легкие", – рассказал он.
По словам Гончаренко, в больнице есть дети, находящиеся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Когда закончит работу генератор – аппараты отключатся, и поэтому надо будет вручную качать воздух в легкие пациентов, объяснил он.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток.