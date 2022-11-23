Гончаренко: Врачи в Одессе готовят специальные мешки, чтобы вручную качать легкие детям на ИВЛ

"В Одессе в одной из больниц генератор может работать всего 10 часов. Врачи готовят мешки амбу. Это такой аппарат, чтобы вручную качать легкие", – рассказал он.

По словам Гончаренко, в больнице есть дети, находящиеся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Когда закончит работу генератор – аппараты отключатся, и поэтому надо будет вручную качать воздух в легкие пациентов, объяснил он.