Украинцы могут получить помощь и согреться в отделениях полиции – Клименко

Об этом 23 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался на YouTube-канале "Рада", сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он призвал граждан при невозможности дозвониться в полицию выходить на улицу и сообщать о последствиях обстрелов или других преступлениях непосредственно правоохранителям.

По словам Клименко, все подразделения полиции готовы принимать людей в том числе и для обогрева.

"Более 1200 отделений полиции на всей территории нашего государства без исключения работают в полном режиме. Они обеспечены как средствами связи, так и генераторами. И мы приглашаем наших граждан, которые нуждаются в помощи, в том числе, для обогрева, в отделения полиции", – сказал Клименко.

Накануне, 22 ноября, президент Владимир Зеленский сообщил о разворачивании в Украине тысяч "пунктов несокрушимости" на случай длительных отключений света из-за ракетных атак России.

В них присутствуют все необходимые базовые услуги, а также можно согреться, рассказал глава государства. Зеленский призвал бизнес присоединяться к инициативе.