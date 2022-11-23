Украинцы могут получить помощь и согреться в отделениях полиции – Клименко

Об этом 23 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался на YouTube-канале "Рада", сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
Он призвал граждан при невозможности дозвониться в полицию выходить на улицу и сообщать о последствиях обстрелов или других преступлениях непосредственно правоохранителям.
По словам Клименко, все подразделения полиции готовы принимать людей в том числе и для обогрева.
"Более 1200 отделений полиции на всей территории нашего государства без исключения работают в полном режиме. Они обеспечены как средствами связи, так и генераторами. И мы приглашаем наших граждан, которые нуждаются в помощи, в том числе, для обогрева, в отделения полиции", – сказал Клименко.
Накануне, 22 ноября, президент Владимир Зеленский сообщил о разворачивании в Украине тысяч "пунктов несокрушимости" на случай длительных отключений света из-за ракетных атак России.
В них присутствуют все необходимые базовые услуги, а также можно согреться, рассказал глава государства. Зеленский призвал бизнес присоединяться к инициативе.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
Из-за обстрела были временно обесточены все АЭС Украины (Ровенская, Пивденноукраинская, Хмельницкая и Запорожская), большинство ТЭС и ГЭС, указали в Минэнерго.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток.