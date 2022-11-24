Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео

Зрители также, вопреки отключению света, прибыли в филармонию на концерт.

Когда 60 артистов в темноте вышли на сцену, публика встретила их долгими овациями. Соответствующее видео разместил в Facebook украинский музыкант Иван Марунич.

Музыканты в том числе исполнили композицию "Україна є, Україна буде" под руководством украинского дирижера Юрия Курача.

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.