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29 ноября, 2022
 
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Полякова получила максимальную для себя оценку на "Танцах со звездами" в Грузии за танец картули. Видео

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В случае победы на проекте Полякова пообещала передать приз квартиру в Батуми украинской многодетной семье, которая лишилась жилья в Украине
В случае победы на проекте Полякова пообещала передать приз – квартиру в Батуми – украинской многодетной семье, которая лишилась жилья в Украине
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в пятом эфире грузинского шоу "Танцы со звездами" получила от жюри 24 балла за исполнение на паркете со своим партнером, украинским танцором Максимом Ежовым грузинского народного танца картули. Видео выступления пары опубликовано 28 ноября на странице артистки в Instagram.

Для Поляковой это максимальный балл за все время участия в грузинском шоу.

Контекст:

Полякова в 2017 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами". Она выступала в паре с хореографом Степаном Мисюркой. Они покинули паркет после четвертого эфира.

В ноябре 2022 года певица сообщила, что стала участницей грузинского шоу "Танцы со звездами". Певица посвятила свое участие в шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников.

Ее партнером на проекте стал украинский танцор Макс Ежов, который является участником ее балета.

В случае победы на проекте артистка пообещала передать приз – квартиру в Батуми – украинской многодетной семье, которая лишилась жилья в Украине.

Теги: Оля Полякова, Танцы со звездами, Максим Ежов
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