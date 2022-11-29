Полякова получила максимальную для себя оценку на "Танцах со звездами" в Грузии за танец картули. Видео

Для Поляковой это максимальный балл за все время участия в грузинском шоу.

Контекст:

Полякова в 2017 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами". Она выступала в паре с хореографом Степаном Мисюркой. Они покинули паркет после четвертого эфира.

В ноябре 2022 года певица сообщила, что стала участницей грузинского шоу "Танцы со звездами". Певица посвятила свое участие в шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников.

Ее партнером на проекте стал украинский танцор Макс Ежов, который является участником ее балета.

В случае победы на проекте артистка пообещала передать приз – квартиру в Батуми – украинской многодетной семье, которая лишилась жилья в Украине.