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13 декабря, 2022
 
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Полякова покинула грузинские "Танцы со звездами" после седьмого эфира. Видео

Полякова и Ежов станцевали румбу
Полякова и Ежов станцевали румбу
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова покинула грузинское шоу "Танцы со звездами" после седьмого эфира. Об этом певица сообщила 12 декабря в Instagram.

Вместе с партнером. украинским танцором Максимом Ежовым артистка станцевала румбу.

"К сожалению, этот танец был нашим последним. Наша история была яркой и незабываемой! Для меня это стало эмоциональным подъемом в то время, когда положительные эмоции действительно нужны каждому из нас. Надеюсь, мы тоже подарили зрителям такой драйв", – написала Полякова.

Контекст:

Полякова в 2017 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами". Она выступала в паре с хореографом Степаном Мисюркой. Они покинули паркет после четвертого эфира.

В ноябре 2022 года певица сообщила, что стала участницей грузинского шоу "Танцы со звездами". Певица посвятила свое участие в шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников.

В случае победы на проекте артистка обещала передать приз – квартиру в Батуми – украинской многодетной семье, которая лишилась жилья в Украине.

Теги: Оля Полякова, певица, Танцы со звездами
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