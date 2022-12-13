Полякова покинула грузинские "Танцы со звездами" после седьмого эфира. Видео

Вместе с партнером. украинским танцором Максимом Ежовым артистка станцевала румбу.

"К сожалению, этот танец был нашим последним. Наша история была яркой и незабываемой! Для меня это стало эмоциональным подъемом в то время, когда положительные эмоции действительно нужны каждому из нас. Надеюсь, мы тоже подарили зрителям такой драйв", – написала Полякова.

Контекст:

Полякова в 2017 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами". Она выступала в паре с хореографом Степаном Мисюркой. Они покинули паркет после четвертого эфира.

В ноябре 2022 года певица сообщила, что стала участницей грузинского шоу "Танцы со звездами". Певица посвятила свое участие в шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников.

В случае победы на проекте артистка обещала передать приз – квартиру в Батуми – украинской многодетной семье, которая лишилась жилья в Украине.