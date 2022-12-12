  Тина Кароль записала новую версию "Щедрика". В клипе показаны кадры экоцида РФ против Украины. Видео

Тина Кароль: Я присоединилась к инициативе UAnimals, чтобы напомнить миру, насколько разрушительными и необъятными являются последствие войны России против Украины Фото: Тіна Кароль / YouTube

Композиция создана в рамках проекта #StopEcocideUkraine, который рассказывает об экологических преступлениях российских оккупантов. Текст песни написал украинский автор Евгений Матюшенко.

"Война уничтожает жизнь в полном смысле этого слова: она уносит жизни людей, их дома и образ жизни, их землю, их надежды и право быть счастливыми. Война безжалостно уничтожает украинскую экологию и мир животных. Я присоединилась к инициативе UAnimals, чтобы напомнить миру, насколько разрушительными и необъятными являются последствие войны России против Украины", – заявила певица.

UAnimals, отмечается в анонсе композиции, призывает авторитетные международные организации осудить действия России и ввести дополнительные санкции против страны-агрессора, а также помочь в возобновлении украинской экосистемы во время войны и в послевоенное время, в том числе задействовав инструмент репараций. Подписать соответствующую петицию можно здесь.

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Видео: UAnimals / YouTube