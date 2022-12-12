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12 декабря, 2022
 
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Тина Кароль записала новую версию "Щедрика". В клипе показаны кадры экоцида РФ против Украины. Видео

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Тина Кароль: Я присоединилась к инициативе UAnimals, чтобы напомнить миру, насколько разрушительными и необъятными являются последствие войны России против Украины
Тина Кароль: Я присоединилась к инициативе UAnimals, чтобы напомнить миру, насколько разрушительными и необъятными являются последствие войны России против Украины
Фото: Тіна Кароль / YouTube

Украинская певица Тина Кароль совместно с проектом UAnimals презентовала видео на обновленную версию песни Carol of the Bells на музыку украинского композитора Николая Леонтовича к "Щедрику". Видео опубликовано 12 декабря на YouTube-канале зоозащитной организации.

Композиция создана в рамках проекта #StopEcocideUkraine, который рассказывает об экологических преступлениях российских оккупантов. Текст песни написал украинский автор Евгений Матюшенко.

"Война уничтожает жизнь в полном смысле этого слова: она уносит жизни людей, их дома и образ жизни, их землю, их надежды и право быть счастливыми. Война безжалостно уничтожает украинскую экологию и мир животных. Я присоединилась к инициативе UAnimals, чтобы напомнить миру, насколько разрушительными и необъятными являются последствие войны России против Украины", – заявила певица. 

UAnimals, отмечается в анонсе композиции, призывает авторитетные международные организации осудить действия России и ввести дополнительные санкции против страны-агрессора, а также помочь в возобновлении украинской экосистемы во время войны и в послевоенное время, в том числе задействовав инструмент репараций. Подписать соответствующую петицию можно здесь.

ВИДЕО
Видео: UAnimals / YouTube
Контекст:

Как отмечает UAnimals, в результате российской агрессии более 182 тыс. квадратных метров украинской почвы загрязнены вредными веществами, 20% природоохранных территорий Украины поражены войной, погибли более 6 млн домашних животных и по меньшей мере 50 тыс. черноморских дельфинов.

Теги: животные, война России против Украины, Тина Кароль
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