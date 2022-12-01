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01 декабря, 2022
 
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"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов

Тина Кароль:
Тина Кароль:
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 1 декабря разместила в Instagram фото и видео, которые были сняты во время ее концертов за границей.

"Поддержка важна всем! Мы собираем деньги, помогаем всем, чем можем по всей стране. Но есть еще одна важная поддержка – моральная: это и успокоить, и пошутить. Да даже просто позвонить и поблагодарить", – написала артистка.

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Певица не замужем. Она одна воспитывает сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир, умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне.

Теги: концерт, Тина Кароль, певица
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