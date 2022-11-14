Украинка, которая лечится в Берлине после ранения, рассказала, как Тина Кароль отреагировала на приглашение прийти к ней в госпиталь

По словам Дудки, узнав о том, что артистка будет выступать в Берлине, она решила написать ей сообщение, предложив встретиться.
"Какая я невежливая, даже не написала "добрый день". А все потому, что даже не ждала ответа", – призналась она.
Дудка написала, что ответ от певицы стал для нее неожиданностью, поэтому она боялась рассказывать о предстоящей встрече, "чтобы не сглазить".
"Боже, сколько у нее человечества, теплоты, добра и искренности. А когда она взяла меня за руку, конечно, я заплакала. Общаясь с Тиной, было впечатление, что я знаю ее всю свою жизнь Она нереальная. Она вдохновляет своей красотой, нежностью и обаянием", – поделилась впечатлениями от встречи Дудка.
Дудка получила ранение в апреле 2022 года, когда российские оккупанты обстреляли аэропорт в Днепре. Женщина была доставлена в реанимацию, а после ее отправили на лечение за границу.