Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2022
 
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Украинка, которая лечится в Берлине после ранения, рассказала, как Тина Кароль отреагировала на приглашение прийти к ней в госпиталь

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Дудка о Тине Кароль: Она нереальная. Она вдохновляет своей красотой, нежностью и обаянием
Дудка о Тине Кароль: Она нереальная. Она вдохновляет своей красотой, нежностью и обаянием
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Пресс-офицер ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка, которая пострадала во время ракетного обстрела Днепра российскими оккупантами и сейчас находится на лечении в одном из госпиталей Берлина, 12 ноября в Facebook рассказала о встрече с украинской певицей Тиной Кароль.

По словам Дудки, узнав о том, что артистка будет выступать в Берлине, она решила написать ей сообщение, предложив встретиться.

"Какая я невежливая, даже не написала "добрый день". А все потому, что даже не ждала ответа", – призналась она. 

Дудка написала, что ответ от певицы стал для нее неожиданностью, поэтому она боялась рассказывать о предстоящей встрече, "чтобы не сглазить". 

"Боже, сколько у нее человечества, теплоты, добра и искренности. А когда она взяла меня за руку, конечно, я заплакала. Общаясь с Тиной, было впечатление, что я знаю ее всю свою жизнь Она нереальная. Она вдохновляет своей красотой, нежностью и обаянием", – поделилась впечатлениями от встречи Дудка.

https://www.facebook.com/dudka.ev/posts/pfbid0ivq8dZyjtFcBJpfSXetBASH5vB1Ae6eCVQ4xxJemhrUKMhyWRBsSzM63d21SGZgsl

Контекст:

Дудка получила ранение в апреле 2022 года, когда российские оккупанты обстреляли аэропорт в Днепре. Женщина была доставлена в реанимацию, а после ее отправили на лечение за границу.

Теги: Днепр, война России против Украины, ракеты, Тина Кароль
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