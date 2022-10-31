Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2022
 
Новости

"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Певицу довели до слез в аэропорту
Певицу довели до слез в аэропорту
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль, которая сейчас путешествует с туром по Америке, 31 октября в своем Telegram-канале рассказала об инциденте, который случился с ней во время пересадки в аэропорту.

"Читаю новости про ракетные удары, про свет и воду. Злость и боль. Подхожу на бординг-контроль. И какая же падлюка попалась сепаратическая мне. Задержал на стыковке рейса. Его вопросы… "куда летите, что собираетесь делать в Европе, а что потом… потом в Россию"? И улыбается м….к. "Слава Украине", – я ему. Бегу злая, матюкаюсь. Самолета нет, улетел без нас. Я разревелась", – написала певица. Правда, страну и аэропорт, в котором опоздала на рейс, не обозначила.

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании. Сейчас она ездит с туром по Америке.

Теги: аэропорт, шоу-бизнес, Тина Кароль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Военный дневник харьковчанки Гин: Утро 31 октября. В учебнике истории будет абзац, как "вторая фейковая армия мира отчаянно воевала с водонапорными башнями и проиграла"
Военный дневник харьковчанки Гин: Утро 31 октября. В учебнике истории будет абзац, как "вторая фейковая армия мира отчаянно воевала с водонапорными башнями и проиграла"
Прилеты по объектам инфраструктуры, раненые люди, отключения света и воды, 44 сбитых ракеты. Итоги утренних атак по Украине 31 октября
Прилеты по объектам инфраструктуры, раненые люди, отключения света и воды, 44 сбитых ракеты. Итоги утренних атак по Украине 31 октября
  Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон
  Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью
Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью
"Интересно, радуется ли этому разводу его первая жена". Коллега Остапчука публично обратился к ведущему
"Интересно, радуется ли этому разводу его первая жена". Коллега Остапчука публично обратился к ведущему
"Мне очень страшно". Малахова высказалась о ненависти к врагам
"Мне очень страшно". Малахова высказалась о ненависти к врагам
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет
"Зачем этот спектакль с Мишей?" Дорофеева прокомментировала слухи о романе с Позитивом после его заявления о своей новой девушке
"Зачем этот спектакль с Мишей?" Дорофеева прокомментировала слухи о романе с Позитивом после его заявления о своей новой девушке
Бывший зять Пугачевой помогает деньгами российским оккупантам
Бывший зять Пугачевой помогает деньгами российским оккупантам
Ефросинина: Когда читаю, что уничтожено много русских солдат, испытываю счастье. Уничтожение оккупанта – сохранение украинских жизней
Ефросинина: Когда читаю, что уничтожено много русских солдат, испытываю счастье. Уничтожение оккупанта – сохранение украинских жизней
Поддержавший войну шахматист Карпов находится в коме. Его нашли в состоянии опьянения возле здания Госдумы – российские СМИ
Поддержавший войну шахматист Карпов находится в коме. Его нашли в состоянии опьянения возле здания Госдумы – российские СМИ
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать
Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать
Елена ПОСКАННАЯ
Яркие образы звезд к Хэллоуину. В кого перевоплотились Кардашян, Дженнер, Хилтон, Фокс и Фаннинг
Яркие образы звезд к Хэллоуину. В кого перевоплотились Кардашян, Дженнер, Хилтон, Фокс и Фаннинг
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 