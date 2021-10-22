"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома

Артистка позирует в кадре, принимая различные позы на полу. Она посвятила публикацию премьере нового мини-альбома, релиз которого запланирован на 29 октября.
"Каждая песня нового мини-альбома адресная. Я другая теперь и не скрываю больше своих чувств. Мой порыв опаснее, чем когда-либо. Любите, не боясь оступиться, и пусть звучит симфония страсти в погоне за счастьем", – написала она.
"У моей бабушки такие трусики были", – написали фолловеры
"Слишком опасные фото", – отреагировали поклонники.
"Какие красивенные ракурсы", – прокомментировали снимки подписчики.
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Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.