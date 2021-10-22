"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома

Тина Кароль: Я другая теперь и не скрываю больше своих чувств Фото: _fantina / Instagram

Артистка позирует в кадре, принимая различные позы на полу. Она посвятила публикацию премьере нового мини-альбома, релиз которого запланирован на 29 октября.

"Каждая песня нового мини-альбома адресная. Я другая теперь и не скрываю больше своих чувств. Мой порыв опаснее, чем когда-либо. Любите, не боясь оступиться, и пусть звучит симфония страсти в погоне за счастьем", – написала она.

"У моей бабушки такие трусики были", – написали фолловеры

"Слишком опасные фото", – отреагировали поклонники.

"Какие красивенные ракурсы", – прокомментировали снимки подписчики.

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