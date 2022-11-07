Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора

Тина Кароль во время голосования уступила Саниной 0,01% Фото: Тіна Кароль / Facebook

Победителями голосования стали украинская певица Джамала (15,71%), фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина (15,69%) и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя (17,41%).

Тина Кароль, которая также была в числе кандидатов в судейское кресло нацотбора, набрала 15,68% голосов, уступив 0,01% Саниной.

Комментируя итоги, артистка обратила внимание на особенности округления результатов голосования, разместив соответствующие скриншоты – при округлении ее результат приравняли к 15, а голоса, отданные за Санину, округлили до 16.

"Без обид, просто фан", – добавила артистка.

При этом свой голос, как видно на скриншоте, Тина Кароль отдала за себя.