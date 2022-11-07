Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
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Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора

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Тина Кароль во время голосования уступила Саниной 0,01%
Тина Кароль во время голосования уступила Саниной 0,01%
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 7 ноября в Instagram Stories прокомментировала результаты голосования украинцев за кандидатов в члены жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023".

Победителями голосования стали украинская певица Джамала (15,71%), фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина (15,69%) и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя (17,41%).

Тина Кароль, которая также была в числе кандидатов в судейское кресло нацотбора, набрала 15,68% голосов, уступив 0,01% Саниной.

Комментируя итоги, артистка обратила внимание на особенности округления результатов голосования, разместив соответствующие скриншоты – при округлении ее результат приравняли к 15, а голоса, отданные за Санину, округлили до 16. 

"Без обид, просто фан", – добавила артистка.

При этом свой голос, как видно на скриншоте, Тина Кароль отдала за себя.

Скриншот: tina_karol / Instagram
Скриншот: tina_karol / Instagram

Контекст:

Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. За два месяца организаторы получили 384 заявки. В лонглист вошли 36 артистовСписок финалистов будет объявлен до 17 ноября.

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, конкурс, Джамала, Тина Кароль, The Hardkiss, Тарас Тополя, Антитіла, Юлия Санина, нацотбор, жюри, финал, Евровидение 2023
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