Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора

Победителями голосования стали украинская певица Джамала (15,71%), фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина (15,69%) и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя (17,41%).
Тина Кароль, которая также была в числе кандидатов в судейское кресло нацотбора, набрала 15,68% голосов, уступив 0,01% Саниной.
Комментируя итоги, артистка обратила внимание на особенности округления результатов голосования, разместив соответствующие скриншоты – при округлении ее результат приравняли к 15, а голоса, отданные за Санину, округлили до 16.
"Без обид, просто фан", – добавила артистка.
При этом свой голос, как видно на скриншоте, Тина Кароль отдала за себя.
Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. За два месяца организаторы получили 384 заявки. В лонглист вошли 36 артистов. Список финалистов будет объявлен до 17 ноября.
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.