  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"

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Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra заняла первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. В каждом полуфинале будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Северная Македония и Черногория отказались участвовать в 2023 году в конкурсе из-за финансовых проблем.