Кипр определился со своим представителем на "Евровидение 2023"

Днем ранее об этом своим подписчикам сообщил в Instagram и сам певец, отметив, что рад.

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Контекст:

Ламброу родился в 1998 году. Семь лет назад принимал участие в австралийской версии шоу "Х-фактор".

В 2022 году участвовал в австралийском нацотборе на "Евровидение".

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая.

Северная Македония и Черногория отказались участвовать в 2023 году в конкурсе из-за финансовых проблем.