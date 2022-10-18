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18 октября, 2022
 
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Кипр определился со своим представителем на "Евровидение 2023"

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24-летний Ламброу в 2022 году участвовал в австралийском нацотборе на "Евровидение"
24-летний Ламброу в 2022 году участвовал в австралийском нацотборе на "Евровидение"
Фото: andrew_lambrou / / Instagram

Кипр на международном песенном конкурсе "Евровидение 2023" будет представлять 24-летний австралийский певец греко-кипрского происхождения Эндрю Ламброу. Об этом 18 октября сообщается на странице организаторов конкурса в Instagram.

Днем ранее об этом своим подписчикам сообщил в Instagram и сам певец, отметив, что рад.

Контекст:

Ламброу родился в 1998 году. Семь лет назад принимал участие в австралийской версии шоу "Х-фактор".

В 2022 году участвовал в австралийском нацотборе на "Евровидение". 

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. 

Северная Македония и Черногория отказались участвовать в 2023 году в конкурсе из-за финансовых проблем.

Теги: Кипр, конкурс, Ливерпуль, Евровидение 2023
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