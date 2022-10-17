"Крик души людей, которые даже не планируют быть артистами". Организаторы нацотбора на "Евровидение 2023" получили почти 400 заявок

"Многие музыканты – на эмоциональном дне, многие – за границей, некоторые волонтерят, некоторые воюют. И несмотря ни на что, на момент окончания приема есть более 300 заявленных песен, – отметил музыкальный продюсер нацотбора Дмитрий Шуров (Pianoбой). – Да, многие – в состоянии демо, многие — только крик души людей, которые даже не планируют быть артистами. Истории о жизни в бомбоубежищах, эмиграции, пустоте от потери родных, вере в наши ВСУ. И все же это яркий пример настроя наших людей на конструктив, надежду".

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Контекст:

Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. Музыкальным продюсером нацотбора стал украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой). Финал состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканала Общественное и на диджитал-платформах Общественного.

Прием заявок на сайте eurovision.ua завершился 15 октября. Украинская певица Slavia заявила, что принимает участие в нацотборе.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая.