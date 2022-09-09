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10 сентября, 2022
 
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Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"

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Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra
Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra
Фото: Євробачення Україна / Facebook

Менее чем за месяц после начала приема заявок на участие в украинском национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение 2023" Общественное получило 42 песни от украинских исполнителей.

Самыми распространенными ошибками, отмечается в публикации, являются превышение трехминутного хронометража композиции, а также предоставление песен, которые ранее уже были обнародованы.

Прием заявок на сайте eurovision.ua продлится до 15 октября.

Контекст:

"Евровидение 2023" пройдет в Великобритании, чей представитель занял второе место на конкурсе в 2021 года, а победителями стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 

25 июля стало известно, что EBU принял окончательное решение, заявив, что мероприятие состоится в ВеликобританииПредседатель правления Общественного Николай Чернотицкий, комментируя заявление EBU, отметил, что конкурс будет проведен в поддержку Украины.

"Общественное" 17 августа анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. Музыкальным продюсером нацотбора стал украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой). Финал состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканала Общественное и на диджитал-платформах Общественного.

Теги: Украина, конкурс, нацотбор, Евровидение 2023
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