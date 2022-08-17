В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера

Заяки будут приниматься до 15 октября на сайте www.eurovision.ua. Музыкальным продюсером нацотбора стал украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой).

"Финал состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественное и диджитал-платформах Общественного", – говорится в публикации.

Состав жюри нацотбора и национального жюри, которое будет оценивать выступления участников "Евровидения 2023" в Великобритании будут определять зрители.



