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17 августа, 2022
 
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В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера

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Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra
Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra
Фото: Євробачення Україна / Facebook

Общественное 17 августа анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение 2023". Об этом сообщается на официальной странице украинского нацотбора на "Евровидение" в Facebook.

Заяки будут приниматься до 15 октября на сайте www.eurovision.ua. Музыкальным продюсером нацотбора стал украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой).

"Финал состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественное и диджитал-платформах Общественного",  говорится в публикации.

Состав жюри нацотбора и национального жюри, которое будет оценивать выступления участников "Евровидения 2023" в Великобритании  будут определять зрители. 

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/pfbid05Yxe3mnrKGuZryqokEkd1Y2nUmPraSYfKyfTpda9nGQMrJiDvTr4e23pRbmn2JdLl


Контекст:

Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 

25 июля стало известно, что EBU принял окончательное решение, заявив, что мероприятие состоится в ВеликобританииПредседатель правления Общественного Николай Чернотицкий, комментируя заявление EBU, отметил, что конкурс будет проведен в поддержку Украины.

Теги: Дмитрий Шуров, нацотбор, Евровидение 2023
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