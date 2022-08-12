Названы города, которые будут бороться за право принять у себя "Евровидение 2023"

В список вошли семь городов:

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Контекст:

Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

25 июля стало известно, что EBU принял окончательное решение, заявив, что мероприятие состоится в Великобритании. По словам исполнительного продюсера "Евровидения" Мартина Эстердаля, победитель этого года – Украина – будет представлен на протяжении всего события.