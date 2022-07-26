Сэм Райдер о решении EBU провести "Евровидение 2023" в Великобритании: Это – вечеринка Украины. Мы просто приглашаем устроить ее у нас

Райдер: Я знаю, насколько важно для Kalush Orchestra было то, чтобы в следующем году "Евровидение" состоялось в Украине Фото: ЕРА

"Несколько мыслей. Это – вечеринка Украины. Мы просто приглашаем их устроить ее у нас дома. Я знаю, насколько важно для Kalush Orchestra и украинской делегации было то, чтобы в следующем году "Евровидение" состоялось дома, в Украине. Не только мне тяжело на сердце от понимания того, что это невозможно", – сказал артист.

Обращаясь к украинцам, Райдер заявил, что в Великобритании "знают толк в вечеринках". Он отметил, что это будет мероприятие, прославляющее украинскую культуру, историю и музыку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAM RYDER (@samhairwolfryder)