Сэм Райдер о решении EBU провести "Евровидение 2023" в Великобритании: Это – вечеринка Украины. Мы просто приглашаем устроить ее у нас

"Несколько мыслей. Это – вечеринка Украины. Мы просто приглашаем их устроить ее у нас дома. Я знаю, насколько важно для Kalush Orchestra и украинской делегации было то, чтобы в следующем году "Евровидение" состоялось дома, в Украине. Не только мне тяжело на сердце от понимания того, что это невозможно", – сказал артист.
Обращаясь к украинцам, Райдер заявил, что в Великобритании "знают толк в вечеринках". Он отметил, что это будет мероприятие, прославляющее украинскую культуру, историю и музыку.
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Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.
17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 23 июня EBU подтвердил свое решение о невозможности проведения конкурса в Украине.
5 июля стало известно, что правительство Великобритании, чей представитель занял на конкурсе второе место, обратилось в Европейский вещательный союз с просьбой еще раз рассмотреть Украину как место для проведения "Евровидения 2023", однако 25 июля стало известно, что EBU принял окончательное решение, заявив, что мероприятие состоится в Великобритании.
Общественное будет сотрудничать с телеканалом BBC, чтобы разработать и внедрить украинские элементы в "Евровидение 2023".