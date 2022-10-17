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17 октября, 2022
 
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Бывшая жена Dzidzio примет участие в нацотборе на "Евровидение 2023"

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Slavia: Песню написала, отправила. Жду результатов
Slavia: Песню написала, отправила. Жду результатов
Фото: slavia_official / Instagram

Экс-супруга украинского артиста Dzidzio, украинская певица Slavia примет участие в украинском национальном отборе на "Евровидение 2023". Об этом она сообщила 16 октября в Instagram.

"Песню написала, отправила. Жду результатов", – заявила певица.

Контекст:

Slavia – украинская певица и педагог по вокалу. В 2013 году после продолжительных отношений она вышла замуж за Dzidzio. В апреле 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. 14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов.

Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. Музыкальным продюсером нацотбора стал украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой). Финал состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканала Общественное и на диджитал-платформах Общественного.

Прием заявок на сайте eurovision.ua завершился 15 октября.

Теги: Евровидение, Dzidzio, нацотбор, Slavia, Евровидение 2023
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