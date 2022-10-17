Бывшая жена Dzidzio примет участие в нацотборе на "Евровидение 2023"

"Песню написала, отправила. Жду результатов", – заявила певица.

Контекст:

Slavia – украинская певица и педагог по вокалу. В 2013 году после продолжительных отношений она вышла замуж за Dzidzio. В апреле 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. 14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов.

Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. Музыкальным продюсером нацотбора стал украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой). Финал состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканала Общественное и на диджитал-платформах Общественного.

Прием заявок на сайте eurovision.ua завершился 15 октября.