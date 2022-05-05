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05 мая, 2022
 
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"Хорошие новости – в хорошее время". Dzidzio ответил на вопрос о личной жизни после развода со Slavia

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Dzidzio: Придет время и все будет, все расскажу
Dzidzio: Придет время – и все будет, все расскажу
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) 4 мая в эфире канала "Украина" ответил на вопрос о личной жизни после развода с певицей Slavia (Ярослава Хома).

"А есть ли у Михаила кому вечером после трудного дня уткнуться в шею и посопеть или даже поплакать", – спросил у артиста ведущий передачи "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич. 

"Придет время – и все будет, все расскажу. Сейчас нет ответа. Просто не знаю, что сказать. Поверьте, если бы был конкретный, четкий ответ, я бы им поделился. Знаю точно, что хорошие новости – в хорошее время", – сказал певец. 

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube
Контекст:

Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. 14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов.

Теги: семья, Dzidzio, певец, развод
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