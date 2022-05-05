  "Хорошие новости – в хорошее время". Dzidzio ответил на вопрос о личной жизни после развода со Slavia

"А есть ли у Михаила кому вечером после трудного дня уткнуться в шею и посопеть или даже поплакать", – спросил у артиста ведущий передачи "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич.
"Придет время – и все будет, все расскажу. Сейчас нет ответа. Просто не знаю, что сказать. Поверьте, если бы был конкретный, четкий ответ, я бы им поделился. Знаю точно, что хорошие новости – в хорошее время", – сказал певец.
Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. 14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов.