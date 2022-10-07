Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"

В публикации отмечается, что два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

25 июля стало известно, что EBU принял окончательное решение, заявив, что мероприятие состоится в Великобритании. Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий, комментируя заявление EBU, отметил, что конкурс будет проведен в поддержку Украины.

Изначально за право проведения конкурса боролись семь городов – кроме Ливерпуля, в список вошли Манчестер, Бирмингем, Ньюкасл, Лидс, Глазко и Шеффилд.