Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2022
 
Новости

Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"

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Финал "Евровидения 2023" состоится 13 мая
Финал "Евровидения 2023" состоится 13 мая
Фото: eurovision / Instagram

Международный песенный конкурс "Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле. Об этом 7 октября сообщается на странице организаторов международного песенного фестиваля в Instagram.

В публикации отмечается, что два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая.

Контекст:

Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 

25 июля стало известно, что EBU принял окончательное решение, заявив, что мероприятие состоится в ВеликобританииПредседатель правления Общественного Николай Чернотицкий, комментируя заявление EBU, отметил, что конкурс будет проведен в поддержку Украины.

Изначально за право проведения конкурса боролись семь городов – кроме Ливерпуля, в список вошли Манчестер, Бирмингем, Ньюкасл, Лидс, Глазко и Шеффилд.

Теги: Евровидение, Великобритания, Ливерпуль, Евровидение 2023
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